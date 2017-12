Na jeden počítač pripadá na nitrianskych školách 29 žiakov

Nitra 3. novembra (TASR) - Celkovo 2 910 počítačov poskytla v rámci projektu Počítače pre školy spoločnosť Slovak Telecom základným a stredným školám v Nitrianskom kraji. Počet žiakov na jeden počítač sa v regióne za posledný rok znížil zo 120 na 29 detí, naďalej však výrazne prekračuje európsky priemer. Pripojenie do internetu využíva v súčasnosti 368 z celkového počtu 474 škôl v Nitrianskom kraji. Spoločnosť Slovak Telecom v rámci projektu Počítače pre školy na Slovensku do ukončenia projektu koncom októbra kúpila vyše 22 tisíc počítačov a 3 670 tlačiarní a ďalších periférií. "Vybudovali sme základnú infraštruktúru pre školy. Jej ďalší rozvoj už závisí od prístupu a možností rezortu školstva. Naša spoločnosť bude počas nasledujúcich štyroch rokov poskytovať bezplatný záručný servis na poskytnuté počítače, ten sa však nevzťahuje na softvérové vybavenie," skonštatoval riaditeľ pre komunikáciu Slovak Telekom Ján Kondáš. Podľa jeho slov sa Slovensko v súčasnosti nachádza približne na polceste k dosiahnutiu európskeho priemeru. "V rámci Európskej únie pripadá na jeden počítač 15 študentov. U nás je to dvojnásobok", uviedol Kondáš.

Problémom naďalej zostáva úroveň informatizácie na Slovensku. Na základe výsledkov prieskumov dokáže s internetom pracovať len malé percento ľudí starších ako 45 rokov. "Väčšinou sú to manažéri firiem a ľudia, ktorí internet potrebujú k svojej práci. Je alarmujúce, že z celkového počtu 80 tisíc učiteľov na Slovensku má skúsenosti s internetom len približne 15 %," konštatoval Kondáš.