Zelená pre nové domény

Už budúci rok by sa mohli na internete objaviť dve ďalšie nové domény najvyššej úrovne. K terajším koncovkám ako .com či .sk by mali pribudnúť .post a .travel, ktoré predbežne minulý týždeň schválila organizácia ICANN.

2. nov 2004 o 22:49

Doménu .post požaduje Medzinárodná poštová únia a mala by umožniť lepšie nadnárodné prepojenie poštových služieb a vznik "virtuálnych pôšt". Doménu .travel chce zasa newyorské združenie podnikateľov v cestovnom ruchu ponúknuť cestovným kanceláriám, leteckým spoločnostiam či hotelom. (ap)