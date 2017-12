Iba tvrdá práca už nestačí

Sú frázy, ktoré by sme nikdy nemali používať. Patria k nim aj "nemám čas" či "som príliš zaneprázdnený". Vo svete založenom na znalostiach slovo "zaneprázdnený" signalizuje zastaraný prístup k práci ako k čisto manuálnej činnosti.

2. nov 2004 o 21:50 GERRY MCGOVERN, www.gerrymcgovern.com (Autor je publicistom a konzultantom v oblasti content managementu.)

Sú frázy, ktoré by sme nikdy nemali používať. Patria k nim aj "nemám čas" či "som príliš zaneprázdnený". Vo svete založenom na znalostiach slovo "zaneprázdnený" signalizuje zastaraný prístup k práci ako k čisto manuálnej činnosti.

Strávil som veľkú časť svojej kariéry tým, že som ľuďom vysvetľoval, aký zaneprázdnený som. Niekedy som jednoducho nemal čas, niekedy som mal extrémne málo času a niekedy tak málo času, že som nestíhal ani rozmýšľať. Ale čo tým vlastne myslím, keď niekomu poviem, že nemám čas? V podstate, že robím veľa vecí. Môžem ich robiť dobre alebo mizerne, ale dôležité je, že som zamestnaný, aktívny.

Vyrástol som na farme, kde sme boli každé leto veľmi zamestnaní. V Írsku máme príslovie "postaraj sa o seno, kým slnko svieti". Slnko tu totiž veľmi často nesvieti a keď teda už máme to šťastie, treba nazbierať toľko sena, koľko sa len dá. Aj keď svieti slnko, treba stále dojiť kravy a robiť množstvo ďalších bežných činností, takže počas zberu sena sme naozaj všetci zaneprázdnení.

Pracovali ste už niekedy celú noc? Poznám dosť ľudí, ktorí sa tým dokážu chváliť. Dlhé roky som sám, prinajmenšom sčasti, posudzoval svoj vlastný úspech podľa toho, koľko hodín týždenne som pracoval. Mal som pocit, že čím dlhšie budem pracovať, tým budem úspešnejší. Počas éry internetovej horúčky som bol neustále unavený a bol som obklopený ľuďmi, ktorí boli tiež unavení.

Som si istý, že mnohé z chýb, ktoré sme počas dot-com éry urobili, vyplynuli z toho, že ľudia boli príliš unavení na to, aby dokázali premýšľať. Adrenalínová internetová éra je už za nami, ale zvyky z nej nám ešte stále zostali.

Pracovať veľa hodín už nemá zmysel. Samozrejme, čím dlhšie zostanete na poli, tým viac sena pohrabete. Prinajmenšom za seba však môžem povedať, že ak strávim počas dňa písaním viac ako hodinu, kvalita textu rapídne klesá. Potrebujem si robiť prestávky, aby som uvažoval jasne a písal zrozumiteľne.

Nemať čas je často len ospravedlnením za to, že nerobíte to, čo by ste mali. Pre mňa to bolo často ospravedlnenie, že nepremýšľam a neplánujem dôkladne. Tvrdo pracovať už nie je zaručenou cestou k úspechu. Tvrdo pracovať je v ére outsourcingu a presunu mnohých zamestnaní do krajín s lacnou pracovnou silou stále dôležité, ale oveľa dôležitejšie už je pracovať inteligentne. Všetka tvrdá práca totiž bude presunutá inde a pre nás zostane len práca vyžadujúca intelekt.

Ak chcete byť v budúcnosti úspešní, musíte sa naučiť lepšiemu manažmentu, iných ľudí aj seba.

Svet je plný zamestnaných ľudí. Zato mu chýbajú napríklad ľudia schopní dobre plánovať a viesť projekty. Prestaňme sa konečne hodnotiť podľa toho, akí sme vyťažení. Hodnoťme sa podľa toho, akí sme efektívni.