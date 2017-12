Keď televízor volá o pomoc

Keď sa Chrisovi van Rossmanovi z Oregonu pred mesiacom začal pomaly kaziť televízor, určite netušil, že pomoc dorazí tak rýchlo. V priebehu niekoľkých hodín sa pred jeho domom objavila zásahová jednotka civilnej ochrany spolu s miestnou políciou.

2. nov 2004 o 21:05 (tb)

Poškodený televízor totiž začal vydávať elektromagnetické signály na nesprávnych frekvenciách - medzi nimi aj 121,5 megahertza, čo je medzinárodná frekvencia pre tiesňové volanie. Signál z Chrisovho bytu zachytili špeciálne satelity a polícia pre istotu okamžite vyslala na miesto hliadku.

Takýchto prípadov sú podľa denníka New York Times každý rok tisícky. Frekvenciu 121,5 MHz už niekoľko desaťročí používajú napríklad čierne skrinky v lietadlách - za starých čias si ju mohli záchranári jednoducho naladiť na rádiách a podľa sily signálu hľadať vrak havarovaného stroja. Od osemdesiatych rokov existuje celosvetová sieť satelitov, ktoré monitorujú prípadné volania o pomoc zo špeciálnych zariadení umiestnených napríklad na lodiach.

Problémom je, že používaná frekvencia je príliš blízka bežným frekvenciám, ktoré môžu vydávať nielen pokazené televízory, ale aj kopírky, elektronické garážové dvere, pece na pizzu či vianočné osvetlenie domu. Záchranári tak každý rok vyrážajú k obrovskému množstvu falošných poplachov - z celkového počtu signálov tvoria 97 percent. Majiteľom pokazených prístrojov zväčša napokon len poradia, aby ich vypli a vyhli sa tak možnej vysokej pokute za "zneužitie" tiesňového volania.

Problém by mal čiastočne vyriešiť prechod na novú frekvenciu 406 MHz určenú špeciálne pre komunikáciu so satelitmi - staršia frekvencia 121,5 MHz by sa mala definitívne prestať používať v roku 2009.