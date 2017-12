Máte nás radi? Budeme vás žalovať

Máte nejakú obľúbenú počítačovú hru, model mobilu či akúkoľvek inú značku? Radšej o tom nikomu nevravte - vaša obľúbená firma by vás totiž mohla žalovať, že používate jej názov bez povolenia. Práve takýmto bizarným súdnym sporom sa firma Nintendo vyhráža

2. nov 2004 o 22:50

prevádzkovateľovi známej erotickej stránky Suicidegirls.com. Jeden z jej registrovaných používateľov totiž vo svojom profile uviedol, že má rád hry Zelda a Metorid, čo Nintendo ako autor hier považuje za narušenie svojich práv na ochranu značky, informoval blog BoingBoing. "Deti, pamätajte si, právnici sú diabli a jediné, čo dokážu, je vymýšľať nové spôsoby, ako by z vás mohli ťahať peniaze. Ninendo im naozaj platí za to, že sa mi vyhrážajú kvôli tomu, že niekto má rád ich hry. To je ale banda magorov," uľavil si majiteľ Sucidegirls.

Aj právnici ďalšej spoločnosti, výrobcu hodiniek Rolex, minulý týždeň preukázali obdivuhodnú vynaliezavosť v hľadaní nových obetí súdnych sporov. V snahe zabrániť šíreniu čoraz populárnejšieho spamu propagujúceho falošné rolexky sa totiž začali vyhrážať nielen jeho odosielateľom, ale aj prijímateľom. List hroziaci žalobou a pokutou až milión dolárov dostal totiž aj prevádzkovateľ diskusnej skupiny, do ktorej bol spam neznámym autorom zaslaný.

(tb)