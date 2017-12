Novinky v internetových obchodoch

Cestovná myš pre notebook a slúchadlá bez káblov.

2. nov 2004 o 22:30 Milan Gigel

Cestovná myš pre notebook

Počítačové myši i napriek svojej ustálenej konštrukcii stále prechádzajú zmenami, a to nielen kozmetickými. Spoločnosť Logitech predstavila novú cestovnú myš určenú pre notebooky - s označením V500, ktorá úplne mení pohľad na mobilitu "hlodavcov". Rolovacie koliesko, ktoré nachádzame na každej dnešnej myši, nahradila dotyková plocha snímajúca pohyb prsta elektronicky. Keďže mechanická podstata rolovania bola odstránená, netreba už zúfať nad vyčnievajúcim kolieskom, ktoré sa v aktovke mohlo odlomiť.

Notebooková myš musí byť i dostatočne malá. Mnohí však túžia práve po stolovej veľkosti. V500 nafukovacia síce nie je, avšak jej spodná časť umožňuje zaklopenie dovnútra pri cestovnej polohe a opätovné vytiahnutie pri používaní. Zmení sa tak nielen uhol jej držania, ale i výška myši. Jediné kliknutie tak spôsobilo malú revolúciu. Konštrukčnú zmenu dosiahli i pri uložení komunikačnej základne, ktorá sa pripája k USB portu počítača. Namiesto toho, aby sa spolu s myšou ukladala do priloženého vrecúška, zasúva sa priamo do tela myši. Okamžite po zasunutí sa odpojí i napájanie, čo šetrí výdrž batérie na cestách i vtedy, ak sa myš nepoužíva.

Orientačná cena: 70 dolárov, www.logitech.com

Slúchadlá bez káblov

Ak môžeme s mobilmi používať bezdrôtové headsety, prečo by sme sa mali viazať káblami k svojim počítačom pri používaní slúchadiel? Spoločnosť Onkyo uviedla na trh nové bedzrôtové slúchadlá s označením MHP-UW1, ktoré sa k počítaču pripájajú priamo prostredníctvom USB portu. Namiesto kábla však pre prenos signálu slúži rádiový prenos vo frekvenčnom pásme ISM 2,4 GHz (túto frekvenciu využívajú i zariadenia s BlueTooth či WiFi). Používateľ má možnosť zvoliť si jeden z ôsmich dostupných kanálov, aby si nerušil komunikáciu svojich domácich bezdrôtových zariadení. Slúchadlá sú napájané špeciálnym akumulátorom a na pravej ušnici sú vybavené analógovou reguláciou hlasitosti, indikátorom napájania a vypínačom. Frekvenčný rozsah 20 - 20 000 Hz poteší priaznivcov HiFi kvality, pričom kvalitný zvuk zabezpečí i vysoký odstup signálu od šumu na hranici 92 dB. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide o absolútne horúcu novinku, avšak inovácia nespočíva v bezdrôtovom prenose, ale v priamej pripojiteľnosti k PC. Či sa už budete chcieť započúvať do skladieb uložených vo vašom domácom počítači, alebo relaxovať na pracovnej ceste pri vychutnávaní si hudobného archívu z vášho notebooku, 10-metrový dosah signálu vám poskytne dostatok priestoru pre "pohyb" a aktívny odpočinok.

Orientačná cena: 3000 korún, www2.onkyo.com/jp/what/news.nsf/view/mhp_uw1