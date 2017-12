Čo dokáže vreckový počítač?

Často cestujem na pracovné stretnutia a notebook sa mi zdá byť čoraz väčšou príťažou. Do akej miery ho už dokážu zastúpiť vreckové počítače? Môžem na nich pracovať s bežnými kancelárskymi dokumentmi, alebo si na nich prečítať e-maily či prezrieť internet

2. nov 2004 o 21:00 Milan Gigel

Často cestujem na pracovné stretnutia a notebook sa mi zdá byť čoraz väčšou príťažou. Do akej miery ho už dokážu zastúpiť vreckové počítače? Môžem na nich pracovať s bežnými kancelárskymi dokumentmi, alebo si na nich prečítať e-maily či prezrieť internetové stránky?

Ivan

Vreckové počítače PDA (Personal Digital Assistant) dnes svojím výkonom dokážu prekvapiť nejedného používateľa stolových počítačov. Kým ešte nedávno boli ich možnosti značne obmedzené, dnes na nich možno pracovať s už takmer každým softvérom, pre ktorý existuje jeho jednoduchší mobilný variant. Jedinými limitmi sú nižšie rozlíšenia ich displejov v porovnaní s notebookmi a obmedzená výdrž akumulátoru, ktorá iba zriedkakedy prekračuje hranicu štyroch hodín nepretržitého používania.

Vybrať si môžete medzi dvoma hlavnými platformami - Palm a Pocket PC, čím si vymedzíte ponuku programov, ktoré budete môcť na svojom vreckovom počítači používať. Kým Palm svojím dizajnom a ovládaním zažíva najväčší úspech v Amerike s nápadnou podobnosťou s počítačmi MacIntosh, Pocket PC je akousi miniaturizovanou verziou Microsoft Windows a populárny je v Európe a v Ázii. Predtým, ako sa pre jednu z týchto dvoch alternatív rozhodnete, spravte si prehľad o tom, aké aplikácie na svojom notebooku používate a pre ktorú z platforiem existujú ich mobilné varianty.

Prezeranie internetu a prácu s elektronickou poštou umožňuje každé dnešné PDA. Pripojenie je možné káblom alebo BlueTooth rozhraním cez stolový počítač pripojený k internetu. Ak sa však rozhodnete pre PDA vybavené WiFi rozhraním, bude sa ním môcť pripojiť aj k verejnému hotspotu, k podnikovej bezdrôtovej sieti či k domácemu bezdrôtovému routeru. BlueTooth vám zasa umožní pripojiť sa k mobilnému telefónu a využiť jeho dátové služby či GPRS, alebo EDGE pripojenie pre vstup do internetu.

Osobitnou kategóriou sú PDA systémy kombinované s mobilným telefónom. Tie sa dokážu k internetu pripojiť priamo cez GSM sieť. (Nezabúdajte však na potrebu roamingu.)

PDA so systémom PocketPC prichádzajú vybavené odľahčenými verziami populárneho Wordu a Excelu, takže práca so súbormi bežných formátov nie je žiadnym problémom. So základnou softvérovou výbavou je možné viesť si plánovací kalendár, zaznamenávať si úlohy hlasom, písaným písmom i virtuálnou klávesnicou, prezerať si fotografie či čítať elektronické knihy. Zabudovaný budík a svetový čas sú samozrejmosťou. Ak však načriete do ponuky softvérov na internete, zistíte, že je k dispozícii i nespočetné množstvo ďalších programov, ktoré vám zjednodušia každodenné úlohy. Mnohé programy majú navyše priamo na inštalačnom CD i nástroje pre PDA, ako napríklad AutoRoute, Microsoft Money a ďalšie.

V PDA je navyše v prípade potreby možné rozšíriť pamäť zasunutím pamäťovej karty, ktorá je rovnaká ako tá, ktorú používate vo svojom digitálnom fotoaparáte, zabudovať do neho GPS modul pre navigáciu či pripojiť k nemu externú klávesnicu.

Kde hľadať softvér pre PDA