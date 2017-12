Za zábavné hry nemusíte vždy platiť

2. nov 2004 o 22:10 MARIÁN KLUVANEC

Slovo freeware znamená vo voľnom preklade voľný tovar. V terminológii počítačových hier sa freeware používa na označenie takých hier, ktoré si môžete kedykoľvek zadarmo stiahnuť z internetu do svojho počítača a hrať bez akýchkoľvek obmedzení. Netreba ich dodatočne registrovať a na rozdiel od demoverzií sú v nich sprístupnené všetky úrovne a herné zložky.

Nenáročné a predsa obľúbené

Mladí herní vývojári často začínajú svoju kariéru práve ako programátori freeware hier. Ich produkty svojou jednoduchosťou často pripomínajú dávne počítačové časy. Len máloktorá freeware hra sa totiž pýši 3D grafikou a profesionálnym zvukom, ovládanie býva nevyvážené a princíp primitívny.

Napriek nenáročnému spracovaniu sú však veľmi obľúbené a ich distribúcii sa venujú mnohé špecializované stránky na internete. Možno aj preto, že nízky rozpočet núti autorov takýchto titulov premýšľať, ako hru spraviť čo najlepšie, aby bola zábavná a niečím pútavá či výnimočná. Tak vznikajú niekedy ojedinelé produkty, ktoré dokážu pripútať k stoličke aj ľudí, ktorí inak hry nehrávajú.

K hlavnému prielomu v tejto oblasti došlo v roku 1998 v Nemecku, keď The Art Department vyvinuli dnes už kultovú záležitosť, virtuálnu poľovačku na kurence Moorhuhn. V krátkom časovom limite musel hráč vystrieľať čo najviac lietajúcej hydiny, za čo získaval body. Nahrané skóre sa potom uložilo do tabuľky aj s menom strelca. Motiváciou pre opätovné hranie teda bolo prekonávanie rekordov v tabuľke najlepších "poľovníkov". Scenéria bola v hre len jedna a jej rozsah nebol väčší ako dve obrazovky. Moorhuhn sa vďaka nízkym nárokom na hardvér a zábavnému hernému princípu dostal až do nemeckých kancelárií a odvtedy sú v krajine jeho vzniku každoročne usporadúvané turnaje o najzručnejšieho strelca.

V jednoduchosti je krása

Fenomén freeware hier je založený na ich prístupnosti. Dostať sa k nim môže každý a fungujú aj na starších počítačoch. Programová nedoladenosť zvykne v niektorých prípadoch spôsobovať problémy, ale podľa internetového hodnotenia hráčov, ktorí si ju už vyskúšali, sa môžete zbytočného sťahovania nedorobenej hry vyvarovať.

Najdôležitejšie pri výbere je, ktorý žáner vás baví. Akcia, šport, logické hádanky alebo erotika - ponuka je naozaj široká a nemusíte dlho hľadať, aby ste objavili najnovšie bojové športy, karty s tematikou sci-fi či komiksovo štylizovanú naháňačku.

Väčšina freeware titulov je po vizuálnej stránke stále riešená dvojrozmernou grafikou, hoci výnimkou nie sú ani pokusy o pridanie tretieho rozmeru podľa vzoru profesionálnej konkurencie od veľkých firiem. Prevládajú však ručne kreslené lokality namiesto polygónových kreácií 3D programov a animácia postáv sa v najlepšom prípade ponáša na pohyby videné v animovaných filmoch.

Aj hudbu si komponujú sami autori, prípadne požiadajú o licenciu hotovej skladby. Tvorcovia freeware však nemajú k dispozícii najnovšie technológie, aby ich využili pri tvorbe, a tak čakajú, že si ich niekto všimne a dá im príležitosť podieľať sa na vývoji už ucelenej, predajnej hry.

Najznámejším súťažným podujatím pre mladé talenty v Čechách a na Slovensku je české Becher Game (game.becher.cz) s niekoľkoročnou tradíciou. Účastníci zápolia v jednej z piatich kategórií podľa žánrového zamerania predloženej hry, pričom samostatnú skupinu tvoria hry pre mobilné telefóny. Víťaz si odnáša finančnú odmenu, ale s trochou šťastia si ho môže vybrať niektorá z profesionálnych vývojárskych firiem a podpísať s ním výhodnú zmluvu na ďalšiu spoluprácu.

Najznámejšie bezplatné hry na internete

Moorhuhn

Prvý Moorhuhn dával za každý zásah body, počítané podľa vzdialenosti letu sliepky. Trafením balónu, lietadla či orientačných tabuliek sa naopak skóre zmenšovalo. Až pokračovanie prinieslo lepšiu grafiku a nové možnosti - interaktívne prostredie a skryté bonusy. Dnes už má Moorhuhn niekoľko úspešných pokračovaní ako Moorhuhn 3, Winter Edition, X či najnovší Moorhuhn Wanted, ktorý sa pýši okrem iného aj plastickejšou grafikou a voperovaním nových 3D elementov do tradičného 2D rozhrania. Od čias originálu sa teda veľa zmenilo, ale aj pôvodná verzia "genocídy sliepok" má stále svoje čaro.

www.phenomedia.de, www.moorhuhn-wanted.de

Soldat

Myšlienka hry dieru do sveta neurobí: základom je likvidovať nepriateľov v niekoľkých 2D arénach, no priložený editor umožňuje aj tvorbu vlastných. Postava sa ovláda šípkami, terčík, smer streľby a streľba myšou. Soldat si môžete zahrať proti počítaču aj živým súperom. Napriek amatérskej grafike ponúka Soldat hodiny dobrej zábavy, najmä pri hre po sieti. www.acid-play.com

Icy Tower

Body vaša postavička získava skákaním po plošinách do stále vyšších poschodí. Obrazovka sa pohybuje hore a dolu, sledujúc hlavného hrdinu. Ten je vlastne uväznený v akejsi nekonečnej veži, ktorej sa snaží dostať na vrchol. Plošiny, po ktorých sa tu skáče, sa graficky menia a zároveň skracujú po dosiahnutí méty s označením "100". Grafika je kompletne 2D a napriek občasným efektom pomerne slabá. Icy Tower má však úplne iné prednosti - hrateľnosť a zábavnoť.

www.freelunchdesign.com

Gringo

Na Slovensku patrí medzi známych freeware vývojárov päťčlenná západoslovenská skupina Realmotyca, ktorá má už za sebou niekoľko zaujímavých projektov a šieste miesto v Becher Game. Realmotyca tvorí hry už štyri roky, na konte má zábavné súboje tankov "Brm Brm" či westernovú strieľačku Gringo. Úlohou hráča je prejsť ulicou mesta, čo sťažujú konkurenční pištoľníci. Prostredie je vyobrazené v 3D grafike a po zapnutí westernového efektu sa obrazovka sfarbí v štýle starých filmov. Na stránke autorov nájdete aj ďalšie pôvodné hry. www.realmotyca.com

Kill Bill

Česká reklamná hra na motívy posledného filmu Quentina Tarantina, v ktorej musíte mečom zastaviť rozhnevanú skupinu ázijských zabijakov. K dispozícii máte skromný diapazón úderov, o to je však hra bohatšia na litre preliatej krvi.

www.kill-bill.cz/game

Kde nájdete ďalšie bezplatné hry

www.bonusweb.cz, www.freehry.cz, www.vollversion.de, www.plnehry.sk, www.winload.de, www.miniclip.com, www.megagames.com