Anglické demo adventúry The Moment of Silence

2. nov 2004 o 17:40 Juraj Chrappa

Demo obsahuje časť hry, keď vás privezú do väzenia, je plné nahovorené a obsahuje tiež perfektné FMV sekvencie. The Moment of Silence, ktoý vychádza 5. novembra, by mal byť na popredných priečkach každého fanúšika klasických adventúr. Pri príležitosti vydania dema sme updatli galériu hry o osem nových screenshotov.

Zdroj: tlačová správa, www.gh3d.com