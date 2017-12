Autori Chronicles of Riddick pracujú na nextgen titule

2. nov 2004 o 16:50 Juraj Chrappa

Starbreeze Studios sa v hernom svete zapísali kvalitnými mlátičkami Enclave a Knights of the Temple, zlatými písmenami však zostanú ich mená navždy vytesané vďaka špičkovému akčnému titulu Chronicles of Riddick: Escape from Butcher's Bay (priemerné hodnotenie 88,6 percenta), vytvorenom exkluzívne pre Xbox. V súčasnosti sa pripravuje PC verzia ich posledného hitu, do obchodov by to mala stihnúť ešte do konca roka. V každom prípade tituly od Starbreeze Studios sa oplatí sledovať.

Zdroj: tlačováspráva