Nové biočipy vyvinuté v SAV rýchlo zistia, či niekoho bodol nebezpečný kliešť

2. nov 2004 o 16:30 TASR

Bratislava 2. novembra (TASR) - Nový DNA mikročip, ktorý vyvinuli v Ústave molekulárnej biológie SAV v Bratislave, umožní veľmi rýchlo analyzovať hociktorú patogénnu baktériu v akejkoľvek vzorke. Predstavitelia SAV o tom informovali novinárov na stretnutí pri príležitosti nadchádzajúceho Týždňa európskej vedy a techniky (8.-14. novembra).

"Sústredili sme sa na detekciu patogénov, ktoré sú roznášané kliešťami. Dokážeme vlastne v jednom kliešti určiť v priebehu už dvoch dní všetky patogény, ktoré roznáša. Sú to borélie, ricketsie a iné, ktoré vyvolávajú napríklad boreliózu a dalšie choroby", povedal riešiteľ úlohy Imrich Barák. Konkrétne pri borelióze je problémom detekcia, ktorá sa v súčasnosti robí na základe imunológie pomocou Elisa-testov. Tieto sa môžu robiť až vtedy, keď človek má imunitnú odpoveď na prítomnosť tejto baktérie, čo trvá niekoľko týždňov, prípadne mesiacov a stanovuje len jednu baktériu. "My môžeme naraz stanoviť všetky, na ktoré sa sústredíme, jednou reakciou, rýchlo, počas už dvoch dní a môžeme to urobiť priamo v kliešti. Vývoj nového čipu pokračuje, priraďujeme stále ďalšie a ďalšie baktérie, ktoré by sme mohli takýmto spôsobom zisťovať", spresnil Barák. Táto úloha bola financovaná v rámci 5. a 6. rámcového programu Európskej únie.

Ústav molekulárnej biológie spolupracuje pri riešení tejto úlohy aj s ďalšími laboratóriami na Slovensku, ktoré sa zaujímajú o kliešťami roznášané choroby, kde už v minulosti vyvíjali alebo vyvíjajú nejaké metodiky. Ide napríklad o virologický alebo zoologický ústav SAV, lekársku fakultu a pod.

Na Slovensku však zatiaľ nie sú firmy, ktoré by umožnili nový vynález zaviesť do praxe, nádejnejšie je to v zahraničí, konštatoval Imrich Barák.