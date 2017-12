Nokia predstavila ďalší komunikátor – 7710

2. nov 2004 o 14:00 Marián Pavel - SME online

Nokia dnes predstavila svoj nový komunikátor. Novinka nadväzuje na nerealizovaný koncept 7700, ktorý bol síce doslova prepchatý najmodernejšími technológiami, no svojím odvážnym dizajnom nenašiel odozvu u cieľovej skupiny. Model 7710 je preto rovnako výkonný, no dizajnovo uhladenejší.

Nokia sa snaží o úplne nový pohľad na komunikátor – už ohlásené modely 9300 a 9500 majú klasické riešenie: podlhovastý tvar, otvárací kryt s veľkým displejom a plnohodnotnú klávesnicu QWERTY. Nokia 7710 klávesnicu nemá, obrovský displej s rozlíšením 640 x 320 bodov (zobrazuje 65000 farieb) je dotykový a celé zariadenie sa ovláda dotykovým perom.

Srdcom celého systému je operačný systém Symbian 7.0s s virtuálnou klávesnicou a automatickým rozpoznávaním písma.

Používatelia budú mať k dispozícii 90 MB dynamickej internej pamäte s možnosťou použiť pamäťovú kartu MMC. V základnej výbave prístroja bude karta s kapacitou 128 MB.

Zariadenie je zamerané na komunikáciu: Nokia v ňom integrovala GPRS triedy 10, EDGE triedy 10, HSCSD, e-mail s technológiou Push (e-mailové správy prichádzajú do zariadenia v reálnom čase), nechýba ani podpora intranetových sietí.

HTML prehliadač internetových stránok podporuje všetky bežné technológie používané na internete vrátane Flash 6 a CSS.

Zariadenie má aj bohatú multimediálnu výbavu: MP3 prehrávač so stereo výstupom, video playback a streaming s podporou všetkých kľúčových formátov, nahrávanie videa, FM rádio a 1-megapixelový fotoaparát.

Výborná bude aj manažérska výbava – v telefóne budú okrem bežných manažérskych aplikácií aj ekvivalenty wordu, excelu a power pointu. Samozrejmosťou bude úplná synchronizácia s PC prostredníctvom aplikácie PC Suite 6.4.

Zariadenie príde na trh vo viacerých jazykových verziách, podľa predbežných informácií v ňom však bude slovenčina chýbať. Domácim používateľom by ju mala nahradiť čeština.

V Nokii 7710 nájdete Li-polymérovú batériu s kapacitou 1300 mAh, ktorá by mala vydržať 3 – 12 hodín hovoru a 7 – 9 hodín v pohotovostnom režime.

V Ázii sa novinka začne predávať ešte pred Vianocami, do Európy sa dostane v prvom štvrťroku 2005.