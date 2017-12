Nové Nokie 32xx budú mať operačný systém Symbian!

Nokia oznámila prekvapujúcu novinku: od budúceho roka bude v nových modeloch populárneho radu 32xx ponúkať operačný systém Symbian.

2. nov 2004 o 14:00 Marián Pavel - SME online

Nové Nokie sa tak zmenia na najlacnejšie inteligentné telefóny na trhu.

Nová Nokia 3230 naznačuje smer, akým sa Nokia mieni vybrať, má mimoriadne bohatú výbavu. Nokia v telefóne predstaví novú verziu Symbianu s označením 8.0a vrátane nového používateľského prostredia Series 60. Telefón bude mať veľký farebný displej s rozlíšením 176 x 208 bodov, zobrazí 65000 farieb. Používateľ bude mať k dispozícii nielen internú dynamickú pamäť s kapacitou 6 MB, no bude si ju môcť kedykoľvek rozšíriť vďaka podpore pamäťových kariet RS MMC. V základnom balení telefónu sa bude predávať karta s kapacitou 32 MB.

Telefón bude mať dobrú multimediálnu výbavu – 48-tónové polyfonické zvonenie, MP3 zvonenia, stereo FM rádio a MP3 prehrávač (bohužiaľ, len s monofónnou reprodukciou zvuku). To všetko doplní podpora novej technológie Push To Talk a digitálny fotoaparát s rozlíšením 1,3 megapixela. Samozrejmosťou bude GPRS triedy 10, WAP 2.0 a podpora rýchleho prenosu dát EDGE. Do segmentu lacných telefónov konečne príde aj Bluetooth, telefón sa však bude dať spojiť s externými zariadeniami aj cez infraport a USB kábel. V telefóne sa má objaviť aj nová aplikácia Visual Radio, zatiaľ však nie je známe, o čo ide.

Nokia 3230 bude mať rozmery 109 x 49 x 19 mm a vážiť bude 110 gramov. V pohotovostnom režime vydrží 100 – 230 hodín, telefonovať s ňou bude možné 2,5 – 4 hodiny.

Novinka sa na trh dostane v prvom štvrťroku 2005, cena by nemala presiahnuť 350 eúr (14000 Sk).