EuroTel spustil vianočnú akciu aj pre majiteľov paušálov

EuroTel pripravil pre nových zákazníkov vianočnú ponuku – spolu 12000 voľných minút, 1200 SMS a 1200 MMS na celý rok a k tomu darček športovú tašku Reebok.

2. nov 2004 o 8:24

Každý zákazník, ktorý si do 31. decembra 2004 aktivuje niektorý z mesačných programov 55Viac alebo 55Plus a vyššie, si môže vybrať niektorý z vianočných balíčkov podľa toho, čo mu najviac vyhovuje. Ak zákazník veľa telefonuje, SMSkuje a MMSkuje v sieti EuroTel cez víkendy a sviatky, môže si zvoliť Štedré víkendy a získa 1000 minút, 100 SMS a 100 MMS na mesiac bezplatne po celý rok v rámci siete EuroTel počas víkendov a sviatkov.

Pre tých, ktorí veľa telefonujú večer a v noci, je určený balíček Oddychové minúty - 100 minút mesačne bezplatne po dobu 12 mesiacov v rámci siete EuroTel počas pracovných dní od 18.00 do 8.00 hod.

Alebo si zákazníci môžu vybrať Viac minút (bezplatne dodatočných 20 minút mesačne pre volania do všetkých sietí v SR), Viac SMS (bezplatne 50 SMS mesačne navyše do všetkých sietí v SR) alebo Viac MMS (bezplatne 20 MMS navyše v rámci siete EuroTel) po dobu 12 mesiacov. A k tomu všetci dostanú darček – športovú tašku Reebok.

Vianočná ponuka EuroTelu platí pri aktivácii niektorého z mesačných programov Viac alebo Plus od programu 55Viac a 55Plus vyššie a tiež pri prechode z EASY na mesačný program 55Viac alebo Plus a vyššie do 31. decembra 2004. Ponuka platí počas 12 mesiacov odo dňa podpisu dodatku k Zmluve o pripojení na 24 mesiacov, po prevolaní voľných minút a vyčerpaní voľných SMS správ v danom mesiaci.