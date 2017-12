DJ Decks & Fx – perfekcionalistický simulátor dídžeja na PS2

Dídžejing je absolútnym fenoménom našej doby. Kovboji elektronických tónov vládnu klubom a diskotékam, dav šalie do nimi mixovanej hudby. A ak ste aj vy niekedy túžili vyskúšať si čarovanie s gramoplatňami, máte teraz skvelú príležitosť. Dj Decks & FX je totiž ultimatívnym simulátorom profesionálneho dídžeja.

Sony hráčov rozmaznáva. Eye Toy, Singstar, Dog´s Life, to všetko sú hry s originálnym konceptom, ktoré sa maximálne vydarili. Aj napriek skeptickým hlasom z recenzentského záhrobia, ktoré pochybovali o triezvom rozume vývojárov – veď taký simulátor psa rozhodne nie je každodenná záležitosť. No bežným titulom nie je ani Dj Decks, dokonca by som ho nenazval ani hrou. Je to skôr príslušenstvo k dobrej párty, domáci tréner dídžejingu, či štúdiová nahrávacia komodita. To všetko na jedinom DVD.

Keďže v Dj Decks nejde o epický príbeh s napínavou zápletkou, pozrime sa na jednotlivé herné položky. O celkovom dojme z tohto unikátneho titulu azda napovedia viac.

GRAFIKA 6 / 10

Ono vlastne v oblasti vizuálu veľmi nie je čo hodnotiť – DJ pult ste už asi videli všetci, dopĺňajú ho len farebné „halucinácie“ pozadia. Cool je však úvodná animácia v najlepšej tradícii videoklipového strihu v sprievode elektronických zvukových efektov.

INTERFACE 9 / 10

Ak sa niečo dá spraviť prehľadne, potom to demonštruje Dj Decks. Každej funkcii zodpovedá tlačidlo, prípadne nejaký čudlík, zrejme sa to presne kryje so skutočnou predlohou. Jasne si navolíte počet loopov, nastavíte hodnoty výšok, stredov, aj basových liniek, analógovou páčkou ovládate efekty a ďalšie „drobnosti“. Šípkami sa vykonáva pohyb po častiach stola, pripomína to manévrovanie na šachovnici, len políčok je výrazne menej. ;-)

HRATEĽNOSŤ 2 / 10 a zároveň 9 / 10

Profi dídžej sa inému darčeku k meninám ani nepoteší. Konečne bude mať možnosť nosiť svoje pulty všade so sebou, veď DVD disk sa zmestí aj do vrecka na baggy džínsach. Takže ak nosíte svoje Playko všade so sebou, budete môcť všade usporiadať aj divokú párty. Club Sounds, atmosféra á la z Matrixu, keď v podzemnom Zione usporiadali veľkú oslavu (neprišiel len Neo s Trinity a hááádajte, čo vtedy robili:-). To dvojité hodnotenie je pre dva typy hráčov: 1 hviezdička patrí tým, čo ich lákajú len divoké prestrelky s polygónovými hrdinami a k hudbe nemajú absolútne žiaden vzťah. Takmer dokonalým, zbožňovaným titulom by sa však Dj Decks mal stať pre všetkých, ktorí žijú tepom klubovej hudby a tanečné beaty ich sprevádzajú na strastiplnej ceste životom. Osobne sa nachádzam niekde napomedzí, ale tiež ma Dj Decks oslovil a strávil som pri ňom nejednu príjemnú chvíľku – či už vo virtuálnom nahrávacom štúdiu, alebo v party móde, alebo len tak, freestyleovo. Pustil som si rytmus do žíl, ach veru, pustil a ako. Paráda.

ZVUKOVÉ EFEKTY 9 / 10

Ak by som veril na dokonalosť, tak za túto aj nasledovnú položku dostane Dj Decks plný počet hviezdičiek. SFX je tu prosto absolútny, fantastický... Množstvo použiteľných digitálnych samplov vám umožní oživiť stanovené tracky z platní a či sa rozhodnete pre futuristické dunenie, jazzové gitarové rify, alebo tlmený úder zvonu, vytvoríte tak celkom špecifické muzikálne výtvory.

HUDBA 8 / 10

Dj Decks možno bude pokračovať v sériových add-on diskoch, možno nie. Každopádne je táto verzia house edíciou, takže komu to s týmto hudobným smerovaním neladí, nech si práskne radšej Moravanku a dovidenia. Okrem štýlu house je však výber použiteľných platní vcelku rôzny: paleta siaha až po jazzové znelky a vážne vokálne prejavy.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA

Tak to naozaj závisí v tomto prípade len a len od hráča.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 2 / 10 a zároveň 9 / 10

Koľko ľudí, toľko chutí. S celkovým dojmom je to presne ako s hrateľnosťou – buď vám tento spôsob hrania sadne, alebo nie. Dj Decks totiž určite nie je tradičnou záležitosťou pre každého. Za to zvedavci, novým veciam otvorení milovníci tanečnej hudby a začínajúci, ako aj skúsení dídžeji si túto raritu vychutnajú. A keď už nič iné, pozvite kamarátov. Dj Decks sa vám postará o skvelú domácu párty.