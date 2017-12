ČR predá dve licencie UMTS za necelé 7,4 miliardy RadioMobilu a Eurotelu

7. dec 2001 o 19:18 TASR

Praha 7. decembra (TASR) - Prevádzkovateľmi mobilnej siete tretej generácie UMTS v ČR sa stali RadioMobil a Eurotel, keď za jednu licenciu ponúkol v aukcii prvý z nich 3,861 miliardy Kč a druhý 3,535 miliardy korún. Štát, ktorý pôvodne počítal s výnosom za predaj troch licencií UMTS vo výške 20 miliárd Kč, tak nakoniec získa necelých 7,4 miliardy.

Do druhého kola predaja licencií UMTS sa nezapojil tretí český mobilný operátor - spoločnosť Český Mobil. Ten považuje vyvolávaciu cenu 3,5 miliardy Kč za príliš vysokú. Do aukcie sa nezapojili ani žiadni zahraniční operátori.

Podľa predsedu Českého telekomunikačného úradu (ČTÚ) Davida Stádnika by mali byť licencie fyzicky odovzdané do piatka budúceho týždňa. V rovnakom termíne musia tiež noví vlastníci licencií uhradiť prvú splátku kúpnej ceny vo výške jednej miliardy korún. Zvyšok si potom môžu rozložiť na desať ročných splátok, navýšených o úrok odvodený od sadzby PRIBOR. Nový systém by mali obaja operátori ponúknuť najneskôr v roku 2005.

ČTÚ vyhlásil aukciu licencií na prevádzku UMTS po tom, ako o licencie v prvom kole - priamom predaji za 6,7 miliardy Kč, neprejavil záujem žiaden z domácich ani zahraničných mobilných operátorov. Dôvodom nezáujmu bola príliš vysoká cena. ČTÚ tak však chcel naplniť zámer vlády, ktorá s výnosom 20 miliárd Kč za licencie počíta v návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok.

