Týždeň vo vede

(29. 11. –5. 12. 2001)

5. dec 2001 o 22:30

* Nové snímky Jupiterovho mesiaca Io, popri Zemi momentálne jediného ďalšieho telesa slnečnej sústavy s pozorovanou vulkanickou aktivitou, zo sondy NASA Galileo, odhalili na povrchu tohto mesiaca pozoruhodný útes. Vedci ho označili ako Telegonus. Útes sa zosúva vplyvom vlastnej tiaže a ponúka unikátnu možnosť skúmať eróziu povrchu na telese, kde nie je žiadny vietor ani tečúca voda.

* Austrálski klimatológovia z Commonwealth Scientific & Industrial Research Organization na čele s Ianom Smithom vytvorili počítačový model, ktorý konečne umožňuje predpovedať, kedy a s akou intenzitou sa vyskytnú klimatické javy El Niňo a La Niňa, a to až 9 mesiacov vopred.

* Geológovia Sebastian Rost a Justin Revenaugh z University of California v Santa Barbare analýzou seizmických vĺn potvrdili, že hranica medzi tuhými horninami plášťa Zeme a víriacim roztopeným železom jej vonkajšieho jadra nie je ostro definovaná. Vo vonkajšom tekutom jadre je tenká zóna, kde sa vyskytujú ostrovy tuhého materiálu. Ovplyvňuje to rad procesov, od generácie geomagnetického poľa po stúpajúce superchocholy magmy.

* Vedci z University of California v San Diegu preukázali, že regulačná bielkovina RGS-PX1 sa súčasne podieľa na vnútrobunkovej signalizácii (vypína podjednotku Ga, dôležitú pre bunkové procesy ovplyvňujúce tep srdca, vylučovanie hormónov a funkciu obličiek) aj doprave látok cez vonkajšiu bunkovú membránu do špecifických oblastí v bunke. Je to prvý známy prípad podvojnej úlohy bielkoviny.

* Medicínski bádatelia z Johns Hopkins University v Baltimore vedení Bertom Vogelsteinom geneticky modifikovali spóry vytvárajúcu pôdnu baktériu Clostridium novyi, aby ju zbavili nebezpečného toxínu. Potom ju úspešne využili na selektívnu dopravu účinných látok do neprekrvených a inak pre liečbu ťažko prístupných oblastí pokročilých tumorov myší, ktoré tým celkom vyliečili. Táto baktéria totiž vyhľadáva práve oblasti bez kyslíka.

* Viete, ktorý živočích je pre ľudí najnebezpečnejší? Komár. Americkí biológovia na čele s Lawrenceom Zwiebelom z Vanderbilt University ako prví identifikovali gény, ktoré kódujú bielkoviny – odorantové receptory u afrického moskyta Anopheles gambiae, napádajúceho najmä ľudí a šíriaceho maláriu. Sú kľúčom k jeho ňuchu, podľa ktorého si vyhľadáva obete. Teraz bude možné vyvinúť účinný bioinsekticíd.

* Doktorand Steven Krysko a jeho školiteľ Wayne King z University of Florida poukázali na vážne ohrozenie floridskej populácie kráľovských hadov, ktoré sa živia inými, jedovatými hadmi. Škodia im chemické látky v prostredí aj invázia červených mravcov, ktoré ničia ich vajíčka. Najlepšie sa im však darí na plantážach cukrovej trstiny. (5D)