Športové výkony ovplyvňujú aj gény

Vedci už dlhšie hľadajú spojitosť medzi nadaním na šport a génmi. Zameriavajú sa na určité gény, ktoré by mohli ovplyvňovať športovú zdatnosť. Štúdia, ktorá sleduje vzájomný vzťah génov a fyzických schopností, by mohla viesť k lepšej diagnostike a liečbe

5. dec 2001 o 22:30

FOTO - ARCHÍV

väčšiny populácie.

Podľa genetika Tuomo Rankinena z Pennington Biomedical Research Center v Baton Rouge, Louisiana (USA) by sa na základe genetických informácií mohli vyvinúť nové techniky skríningu na identifikovanie ľudí, ktorým by cvičenie prinieslo úžitok, lebo by sa im zredukovalo riziko kardiovaskulárneho ochorenia a vysokého krvného tlaku.

Genetika výrazne ovplyvňuje reakciu jednotlivca na cvičenie. Rankinen so spolupracovníkmi v rámci štúdie „naordinovali“ 742 dobrovoľníkom sedavého typu (rekreačne nešportovali a v práci sa fyzicky nenamáhali) pravidelné cvičenie počas 20 týždňov. Po tomto čase vykazovali niektorí ľudia iba minimálne zlepšenie v schopnosti tela využívať kyslík, ale iní zas urobili výrazný skok. Členovia jednotlivých rodín reagovali rovnako. Pomocou genetických markerov tím hľadá zapojené gény; podľa Rankinena je zatiaľ asi päť-šesť kandidátov na gény, ktoré ovplyvňujú reakcie na cvičenie. Jeden z potenciálne zodpovedných génov je gén pre titín proteín, ktorý sa nachádza v svaloch. Z iných výskumov, napríklad štúdie britského genetického epidemiológa Alexa MacGregora zo St Thomas‘s Hospital v Londýne, vyplýva, že genetika prispieva k športovým výsledkom iba v malej miere.

Porovnávaním jednovaječných dvojčiat (ktoré majú všetky gény rovnaké) s dvojvaječnými oddelil Alex MacGregor účinok spoločných génov od vplyvu spoločného prostredia. Z odpovedí 4000 párov dvojčiat ženského pohlavia vo veku od 18 do 80 rokov vyplynulo, že schopnosť venovať sa športu závisí najmä na výchove, nie génoch. Genetika účinkuje až na vyššom stupni; ovplyvňuje, či sa človek stane športovým profesionálom.

Podľa MacGregora za výsledkami toho netreba veľa hľadať, pretože športovú kariéru ovplyvňuje osobnosť, sociálna vrstva či príležitosť. Spojenie génov a športovej obratnosti dokumentuje aj Hugh Montgomery z University College London. Pracuje na tzv. ACE proteíne, ktorý určuje, ako účinne používa telo kyslík. Vytrvalostní atléti, napríklad bežci na dlhé trate, väčšinou mávajú jednu alelovú formu génu pre ACE proteín, šprintéri však majú druhú alelu. (Nature, 5D)