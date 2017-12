Ftáčnik: Slovensku chýba strategický plán rozvoja informačnej spoločnosti

5. dec 2001 o 20:29 TASR

Praha 5. decembra (TASR) - Základnou úlohou Slovenska pri prechode k informačnej spoločnosti je v súčasnosti príprava strategického plánu a koordinácia postupu zhora nadol. Po dnešnom stretnutí ministrov zodpovedných za informatiku ČR, SR, Slovinska, Rumunska a Srbska so šéfom Microsoftu Billom Gatesom v Prahe to povedal slovenský minister školstva a vedúci Rady vlády SR pre informatiku Milan Ftáčnik.

Prioritami Stratégie rozvoja informačnej spoločnosti na Slovensku, ktorá by mala byť vypracovaná do konca tohto roka, by mali byť predovšetkým elektronická vláda, elektronické podnikanie a elektronické vyučovanie. Na týchto základných princípoch informačnej spoločnosti sa podľa M. Ftáčnika zhodli všetci zástupcovia zúčastnených krajín.

Stretnutie, na ktorom predstavitelia jednotlivých krajín prezentovali súčasný stav štátnej informačnej politiky, bolo podľa M. Ftáčnika pre Slovensko veľmi inšpiratívne. "Ukázalo sa, že problémy sú veľmi podobné... Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých konkrétnych vecí, z ktorých bude možné nájsť inšpiráciu pre spracovanie strategického plánu," uviedol. Slovensko v porovnaní s ostatnými susednými krajinami podľa neho zaostáva práve v definovaní si týchto kľúčových cieľov.

