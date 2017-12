ST sprístupnil službu SMS na pevnej linke, na mobil zatiaľ nefunguje

12. okt 2004 o 8:51

Slovak Telecom umožňuje od 1.10.2004 svojim zákazníkom posielať obľúbené krátke textové správy (SMS) v pevnej sieti. Zatiaľ si však môžu zákazníci telecomu odosielať textovky iba medzi sebou, pretože Telecom spustil službu bez uzavretej zmluvy s EuroTelom a Orange. Termín sprevádzkovania SMS správ do siete mobilných operátorov zatiaľ nezverejnil.

Novú službu môžu využívať zákazníci, ktorých prístroj podporuje službu SMS na pevnej linke. Na jej správne fungovanie si musia do telefónnych prístrojov vložiť číslo SMS centra. Základné číslo SMS centra je 02 49 40 400. Zároveň musia mať zákazníci aktivovanú službu zobrazenia čísla volajúceho (CLIP). Pri ISDN linke je funkcia CLIP zriadená automaticky, pri klasickej telefónnej prípojke si zákazníci môžu službu CLIP objednať.

Do prístrojov sa obvykle vkladajú dve čísla SMS centra: jedno pre odosielanie SMS správ, druhé pre ich prijímanie. Na trhu sú rôzne druhy prístrojov podporujúcich službu SMS na pevnej linke. Vzhľadom na to sa môže číslo SMS centra, ktoré je potrebné vložiť do prístroja, odlišovať od základného čísla. Zoznam telefónnych prístrojov podporujúcich službu SMS na pevnej linke, spolu s číslami SMS centra, ktoré si zákazník musí vložiť do prístroja, je uverejnený na stránke telecomu. Súčasne je tu uvedený presný postup zadávania čísel SMS centra do telefónneho prístroja. V prípade, že zákazník nevie, ako si má číslo SMS centra zadať do telefónneho prístroja, môže sa obrátiť na Centrum služieb zákazníkom (0800 123 456) spoločnosti Slovak Telecom, kde mu bude celý postup vysvetlený.

Typy koncových zariadení podporujúcich službu SMS na pevnej linke, ktoré je možné v súčasnosti kúpiť na trhu, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Výrobca Názov prístroja Typ zariadenia AVM BlueFRITZ ! AP Bluetooth Access point, ISDN kontrolér AVM BlueFRITZ ! AP X Bluetooth Access point, ISDN kontrolér + pobočková ústredňa 2 x a/b port AVM BlueFRITZ! USB Bluetooth adapter AVM BlueFRITZ! USB v2.0 Bluetooth adaptér AVM ISDN Connector FRITZ! X PC ISDN kontrolér + pobočková ústredňa AVM ISDN Connector FRITZ! X USB ISDN kontrolér + pobočková ústredňa AVM ISDN Controller FRITZ! Card PCI ISDN kontrolér AVM ISDN Controller FRITZ! Card PCMCIA ISDN kontrolér AVM ISDN Controller FRITZ! Card USB ISDN kontrolér AVM ISDN/DSL Controller FRITZ! Card DSL ISDN/DSL kontrolér AVM ISDN/DSL Controller FRITZ! Card DSL USB ISDN/DSL kontrolér Glitel Tiptel 193 SMS šnúrový telefón ISDN Glitel Ventura SMS analógový bezšnúrový telefón DECT/GAP Microcom phoneBuddy Classic analógový šnúrový telefón Microcom phoneBuddy Comfort komunikátor pre analógovú linku (SMS terminál) Microcom phoneBuddy Expert komunikátor pre analógovú linku (SMS terminál) Microcom phoneBuddy Walk SMS analógový bezšnúrový telefón Panasonic KX-TCD 445CX analógový bezšnúrový telefón DECT/GAP Panasonic KX-TCD 455CXM analógový bezšnúrový telefón DECT/GAP Panasonic KX-TCD 505CXM analógový bezšnúrový telefón DECT/GAP Panasonic KX-TCD 545CXM analógový bezšnúrový telefón DECT/GAP Panasonic KX-TCD 560CX analógový bezšnúrový telefón DECT/GAP Sagem D50T analógový bezšnúrový telefón DECT/GAP Siemens Gigaset 4170/75isdn ISDN bezšnúrový telefón Siemens Gigaset C100 analógový bezšnúrový telefón DECT/GAP Siemens Gigaset S100 analógový bezšnúrový telefón DECT/GAP Siemens Gigaset 4010/15 Comfort/Micro analógový bezšnúrový telefón DECT/GAP Siemens Gigaset 4110 Comfort bezšnúrový telefón ISDN Siemens Gigaset C150 analógový bezšnúrový telefón DECT/GAP Siemens Gigaset C200 analógový bezšnúrový telefón DECT/GAP Siemens Gigaset CX100isdn bezšnúrový telefón ISDN Siemens Gigaset SL100 analógový bezšnúrový telefón DECT/GAP Siemens Gigaset SX353isdn DECT základňa ISDN, adaptér ISDN Telco DT-397SMS analógový bezšnúrový telefón DECT/GAP Telco PH-855SMS analógový šnúrový telefón

Slovak Telecom ponúka zákazníkom na zakúpenie telefónne prístroje Siemens Gigaset S100 a Siemens Gigaset C100, ktorý si je tiež možné prenajať za 68,40 Sk mesačne. Pri tomto prístroji môžu zákazníci využiť možnosť aktivácie doplnkovej služby CLIP za korunu.

Služba SMS na pevnej linke je realizovaná pomocou SMS centra, ktoré zabezpečí príjem, uloženie a následné doručenie SMS správ v rámci siete Slovak Telecomu.