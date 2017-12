Vírus Goner zasiahol aj Českú republiku

5. dec 2001 o 18:19 TASR

Praha 5. decembra (TASR) - Aj Českú republiku zasiahol nový nebezpečný počítačový vírus, ktorý je známy ako Gone, Pentagon alebo Goner. Šíri sa prostredníctvom emailu, ICQ alebo IRC.

Odborníci očakávajú, že nový vírus, ktorý je napísaný už tradične ako Visual Basic script, sa rozšíri predovšetkým cez elektronickú poštu. Prichádzajúci email má ako subject - predmet správy len "Hi", nasleduje text: "How are you ? When I saw this screen saver, I immediately thought about you I am in a harry, I promise you will love it!" Tento text však sám o sebe nie je až tak nebezpečný. K emailu je pripojený súbor gone.src, teda skomprimovaná kópia trójskeho koňa s veľkosťou asi 38 KB.

V prípade otvorenia priloženého súboru vírus infikuje počítač a zlikviduje programy starajúce sa o ochranu počítača. Hardisk neochránia ani tradičné antivírové programy ako Kaspersky Labďs AVP, Zone Labďs ZoneAlarm a pod. Potom, ako vírus zlikviduje ochranu počítača, otvorí si okno s informáciami o svojich tvorcoch a predstaví sa ako Pentagon. Následne sa napojí do systému mIRC a automaticky sa rozpošle na všetky kontakty v adresári elektronickej pošty.

Vírus nemá podľa odborníkov žiadne deštrukčné účinky, iba sa distribuuje a podľa antivírových firiem sa mu darí výborne. Počas utorka popoludnia zachvátila nákaza USA, odtiaľ sa dostala do Británie a vo veľkej miere sa objavuje v Nemecku. Celoeurópske prepuknutie sa všeobecne očakáva práve na dnes. V USA sa stal vírus Goner alias Pentagon alias Gone druhým najrýchlejšie sa šíriacim vírom.