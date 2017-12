Rebel s pílkou zdemoloval reklamný billboard

5. dec 2001 o 16:03 TASR

Londýn 5. decembra (TASR) - Prekvapte sami seba, prekvapte každého!, hlásala reklama na novú verziu počítačového operačného systému Windows XP v jednej uličke v južnom Londýne. Dvadsaťštyriročný Andrew Whiston vzal výzvu spoločnosti Microsoft doslovne.

Tomuto režisérovi, ktorý nakrúca videoklipy pre hviezdy popu, ako Mel B alebo skupina Massive Attack, totiž praskli nervy. Otvoril okno a vzal do ruky pílku. A tak prvýkrát po niekoľkých týždňoch preniklo do predsiene jeho bytu denné svetlo. Keď sa totiž pred časom vrátil z víkendu s hrôzou zistil, že na celú stenu jeho bytu umiestnila reklamná agentúra billboard a zablokovala tak aj okno.

"Najprv som to nechal tak, ale čo je veľa, to je veľa," oznámil Whiston davu zvedavcov, ktorých do inak ľudoprázdnej ulice prilákala demolácia reklamného billboardu.

Reakcia protivníkov však bola skôr mierna: "My sme to tam neinštalovali. Billboard pripevnila firma, ktorú sme tento rok odkúpili, a inštalácia prebehla na základe zmluvy s majiteľom domu. Koniec koncov, pán Whiston môže byť rád, že je rád, podľa zmluvy mal billboard zatemniť dve okná," tvrdí hovorca agentúry OFerris, ktorej reklama oficiálne patrí.

Táto vzbura s pílkou zaistila Whistonovi 15 minút slávy a paradoxne aj reklamu jeho práci, keď o revolte referovala denná tlač.

Pán Whiston si však ako filmár váži predovšetkým nové svetlo: "Pripadám si teraz, ako keby som sa presťahoval do nového bytu. Zima je aj tak dosť tmavá a to zatemnenie bolo depresívne."