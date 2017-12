Český ČTÚ potrebuje väčšiu nezávislosť

V Českom telekomunikačnom úrade (ČTÚ) sa v nasledujúcich mesiacoch uskutoční rozsiahla reštrukturalizácia, ktorá by mu mala zabezpečiť väčšiu politickú i ekonomickú nezávislosť

5. dec 2001 o 11:55 SITA / ČIA

PRAHA 5. decembra (SITA, ČIA) - . Reštrukturalizáciu by mal zabezpečiť projekt, ktorý sa pripravuje v spolupráci so španielskou vládou. Informoval o tom predseda ČTÚ David Stádník a dodal, že ročná spolupráca v oblasti reštrukturalizácie si vyžiada 600 tis. eur, pričom ju bude financovať Európska únia z fondu Phare.

Španielsky poradca pre spomínaný projekt Santiago Sanchez povedal, že na adresu doterajšej slabej politickej a ekonomickej nezávislosti ČTÚ zaznela niekoľkokrát kritika zo strany orgánov EÚ, pričom ČTÚ to musí pred vstupom ČR do EÚ napraviť. Podľa Stádníka je ČTÚ zatiaľ úplne závislý od prostriedkov zo štátneho rozpočtu, do ktorého naopak odvádza svoje príjmy z telekomunikačných poplatkov. V EÚ je pritom bežné, že regulačné úrady existujú buď z prostriedkov vybraných od subjektov na trhu alebo získavajú časť finančných prostriedkov od operátorov a časť od štátu.

Čo sa týka politickej závislosti ČTÚ, jeho predsedu doposiaľ menovala vláda na návrh ministra dopravy a spojov. Poradcovia navrhujú, aby vedenie úradu vzišlo z diskusie väčšieho množstva inštitúcií, pričom funkčné obdobie predsedu by sa rozhodne nemalo zhodovať s volebným obdobím Poslaneckej snemovne, ale malo by byť 5 až 6 ročné.