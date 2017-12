Jak 3 – koniec doby klasických plošinoviek?

Privítajte Jaka a Daxtera, sú späť. Po revolučnej/evolučnej (pre niekoho ale devolučnej) druhej časti, je tu tretí, finálny diel trilógie dobrodružstiev Jaka a Daxtera, ktorý sme mali možnosť vyskúšať.

5. okt 2004 o 12:31 Milo Gracík

Privítajte Jaka a Daxtera, sú späť. Po revolučnej/evolučnej (pre niekoho ale devolučnej) druhej časti, je tu tretí, finálny diel trilógie dobrodružstiev Jaka a Daxtera. V prípade Jak 3 nejde o revolúciu, ako v Jak 2, autori sa totiž skôr než na zmenu konceptu zamerali na vylepšenie herného systému použitého v dvojke. Takže, ani tentoraz nejde už o čistokrvnú plošinovku, ale o hybrid akcie, skákania a GTA Ak ste boli z Jak 2 sklamaní, ani tretie pokračovanie tejto série vás nepoteší. No tí, ktorí boli z Jak 2 nadšení, by mali Jak 3 privítať s otvorenou náručou. Jak 3 je totiž v porovnaní s Jak 2 bigger, better and uncut!

"Budeš musieť pobiť stráže v aréne, ak chceš prežiť..." povedal zarastený barbar. "To je v poriadku," odvetí Daxter, obrázok nevinnosti, "Jak sa bije neustále. Je tak, Jak?"

Čo to ale znamená pre nás? Rozhodne ešte dospelejší humor, než sme zažili v Jak 2. Jak 3 už skutočne nie je pre deti. A s pritvrdením v humore prišiel taktiež ešte drsnejší príbeh, no predovšetkým ešte vyššia obtiažnosť, než sme čakali. Čo sa nezmenilo, je hlavná gerojská dvojka, pohodovkár Jak a nervózna fretka Daxter, množstvo palných zbraní, voľnosť pohybu a divoké vyvádzanie v uliciach á la GTA. To, čo ste na Jak 2 milovali, tu nájdete opäť a v ešte väčšom množstve, rovnako ako to, čo ste na Jak 2 nenávideli. Teda, až na chybky, ktoré už by mali byť vychytané.

Milovníci brutálnej adrenalínovej akcie si určite prídu na svoje, keďže Jak bude vybavený 4 zbraňami (puškami), každá s tromi unikátnymi upgradmi. Vravíte si, že 12 je dosť slabé číslo, keď iné akčné strieľačky ponúkajú desiatky zbraní. No v Jak 3 sú zbrane, čo sa týka ich účinku ale i grafických efektov, skutočne svojsky osobité. Na porovnanie, myslím tým, že sú rozdielne skôr ako blaster a Hviezda Smrti, nie ako M-16 a UZI. Autori tiež zapracovali aj na fyzike pohybu vozidiel (predovšetkým hoverboardu), čím sa vylepšilo ich ovládanie a manévrovateľnosť, no ich dokonalé zvládnutie je teraz o čosi náročnejšie. Na druhej strane to umožňuje predvádzanie premakanejších a krkolomnejších kúskov, že by i Tony Jastrab zbledol závisťou.

Na vyváženie pôsobenia temnej časti Jake, zvanej Dark Jak sa tu objavuje Light verzia, ktorá bude miesto deštrukcie umožňovať liečenie a iné bohumilé činnosti (ako napríklad bullet time režim). V klasickej plošinovke je hranie 9 z 10 úrovní totožné, no v prípade Jak 3 sa autori snažili každú úroveň ozvláštniť a odlíšiť ju od ostatných. To sa im aj podarilo, no náplň niektorých z nich je veľmi špecifická a náročná na šikovné rýchle prsty (napr. jazda buginou úzkym kaňonom spojená so strieľaním dobiedzajúcich potvorákov), preto nie každému sa táto osobitosť môže pozdávať. Nebojte sa, obrovské sekacie ventilátory, miznúce plošiny a iné obľúbené plošinkové zábavky tu zostali. Jak 3 nezapiera svoj plošinkový pôvod, tlačidlo pre skok je stále prítomné a spoľahlivo vyrieši väčšinu situácií, kedy drsne sa tváriacemu Jakovi už skutočne tečie do topánok.

Ak sa vám páčila Jak 2: The Renegade, určite nesmiete prichádzajúci Jak 3 minúť. Nerobte si však ilúzie o originalite, Jak 3 je proste iba Jak 2 vymakaný na n-tú. Jak 3 je dostatočne presvedčivým dôkazom, že chlapci z Naughty Dog veselo pochovali klasické plošinovky.