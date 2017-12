Kvôli reštrukturalizácii stratí v Telecome do roku 2006 prácu vyše 4 000 ľudí

4. okt 2004 o 18:31 TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) - Spoločnosť Slovak Telecom (ST), a. s., prechádza procesom reštrukturalizácie. Z tohto dôvodu stratí v priebehu tohto roku a nasledujúcich dvoch rokov prácu 4 027 ľudí.

Ako uviedol hovorca Telecomu Radoslav Bielka, reštrukturalizácia prebieha už od vstupu nemeckého investora Deutsche Telecom v roku 2000. Transformácia je zároveň aj reakciou na vývoj slovenského telekomunikačného trhu, kde penetrácia pevných liniek klesla na úroveň 26 %. Naopak penetrácia mobilných telefónov dosahuje až 74 %.

ST bude v rámci počtu a štruktúry svojich pracovníkov pokračovať už v začatých trendoch. Z vyše 13 tisíc zamestnancov Telecomu v roku 2000, ostalo v pracovnom pomere ku koncu minulého roka len 6 727. Počet svojich pracovníkov zníži Telecom do roku 2006 o takmer 60 % na 2 700. Prepustení zamestnanci dostanú samozrejme odstupné a ST pre nich organizuje aj bezplatné školenia zamerané na lepšiu orientáciu na trhu práce. Vďaka tomu si až 99 % bývalých pracovníkov našlo novú prácu. Naďalej sa bude zvyšovať aj podiel vysokokvalifikovaných pracovníkov. Kým v roku 2000 bolo v Telecome zamestnaných len 15 % vysokoškolsky vzdelaných ľudí, o tri roky neskôr ich už bolo 28 %.

V súvislosti so zmenenými požiadavkami zákazníkov, vidí ST budúcnosť v nových technológiách. V tomto roku investoval Telecom približne o 2 miliardy Sk viac ako vlani, a to najmä v súvislosti s budovaním tzv. next generation network kombinujúcej hlasovú a dátovú sieť.

ST predpokladá posun aj v samotnej oblasti služieb zákazníkom. O dva roky by malo zriadenie ADSL linky trvať maximálne 5 dní a miera poruchovosti siete má klesnúť na úroveň jednej poruchy na telefónnej linke za 10 rokov.