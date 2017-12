Shellshock Nam´67 - príliš akčné vietnamské peklo

Dnes nastala chvíľa, kedy si znovu budem musieť zatemniť svoju izbičku, pripraviť si zásoby potravín na celý víkend, vypnem mobil a budem plnými dúškami nasávať autentickú atmosféru drsných súbojov v nepriehľadnej džungli. Zverstvá, ktoré sa vo Vietname o

4. okt 2004 o 9:02 Ján Kordoš

dohrávali, zostali skryté pred očami verejnosti a vojnoví veteráni len ticho mlčali. Shellshock Nam´67 sa snaží ukázať takmer zvierací boj o holý život.

Úvodné slová znejú ako z propagačného materiálu, ale všetci dobre vieme, že napríklad v prípade českého projektu Vietcong (spoločne s datadiskom Fist Alpha) sa takmer všetky tieto bláboly splnili a možnosť zažiť trochu inú atmosféru sa dnes snaží predložiť hráčom kdekto. Guerilla Games postupne uvoľňovali informácie, screeny a trailery k najsurovšiemu zobrazeniu tragickej vojny vo Vietname. Príliš mnoho ľudí zomrelo a predsa sa o vojne radšej nehovorí. Skutočný dôvod nech si domyslí každý sám, autor inklinuje skôr k americkej nafúkanosti a neschopnosti priznať sa k úbohým vypaľovaním a zabíjaním nevinných. Komunistický Vietnam sa rozhodol, že si k sebe pripojí svoju južnejšiu časť a to samozrejme nemôže nechať tak Tá Najsprávnejšia A Najlepšia Armáda Sveta (tm) a teraz do hry prichádza aj samotný hráč, ktorý je dokonale navnadený čiernobielymi zábermi, fľakmi krvi a krutosťou bez svedomia. O tom bol Vietnam.

Už dlho som nemal takú obrovskú chuť zvoziť hru, popísať o nej pár riadkov a s úsmevom na perách čítať príspevky v diskusii nad neschopnosťou, pubertálnosťou a amatérizmom recenzenta. Lenže v prípade Shellshocku som tak trochu v rozpakoch. Tá hra skutočne vyzerala úplne geniálne, atmosféra sršala na všetky strany, Vietcong sa mal začať obávať o svoju pozíciu vietnamského kinga, no proste toľko rečí, že sme si z toho až do spodného prádla naprdeli. Ak sa stane, že mi chrupi dá hru, ktorú on začal hrať so slovami: „je to úplná ********“ plus množstvo ďalších pekných opisov ukončených noblesným: „ale ty máš také rád“, vtedy spozorniem a teším sa na prenikanie do hroznej hry, je v tom neuveriteľné kúzlo. Ak sa potvrdí, že ide o podpriemerný titul nehodný investície, recenzia sa potom píše sama. Shellshock som však bral ako chrupiho krutý omyl, on sa tomu nerozumie, pod džungľou si predstaví... ehm, ale radšej nič, minulý mesiac som už o prémie takmer prišiel :).

Nebudem chodiť okolo horúcej kaše. Shellshock Nam ´67 je akčná hra videná z pohľadu tretej osoby zasadená do prostredia Vietnamu. Nič viac a ani nič menej. Len nedávno sme tu mali Conflict: Vietnam a nemyslel som si, že budem so slzičkou v oku spomínať na jeho kvality. A už vôbec som si to nemyslel, že to zažijem so Shellshockom. Všetka omáčka okolo je tak nádherne realistická až do momentu prvého zahrania. Vietcong odkladáte do toho najtemnejšieho kúta, už ho totiž nebudete potrebovať. Chyba lávky, po prvom kroku sa mi zakrútila hlava a ihneď mi došlo, že chrupi je predsa inteligentný znalec (týmto pádom mám prémie späť) a mal pravdu. Najprv vyšiel Shellshock pre PS2, pre ktorú bol aj primárne vytvorený a tam sa mu možno aj darí, no konzolové princípy nefungujú vždy aj pre PC verzie, ale všetko podstatné je uvedené v hodnotiacej časti, takže sa nebudem zbytočne rozčuľovať hneď teraz a odložím to o pár odstavcov.

Zbrane sú reálne, M16, AK-47 alebo M60, zopár pištoliek, nôž, rôzne druhy granátov, plastická trhavina, všetko to poznáme, no viditeľný rozdiel medzi niektorými zbraňami mi ostal výrazne skrytý, ale v ruke som ešte nič podobného nedržal, takže možno sa Guerilla len striktne držia reality (áno, napísal som poriadnu blbosť, ale znie to celkom dobre, nie?). Na výlety do džungle/podzemných tunelov nepriateľsky naladených rákosníkov budeme vychádzať zo základne, kde si môžeme užiť so sestričkou a dokonca aj vietnamskou sociálnou pracovníčkou, no všetko „vzrušo“ končí pri pohľade na vzdychy a nadskakujúce hniezdočko lásky. Tomu vravím neskutočne erotický zážitok. Alebo môžete brať drogy. Výchovný charakter hier začína narastať a preskočím radšej aj moralistické kecy o americkom duchu správnosti, keď spokojne ukazujú torzá tiel, krv vidíme na každej druhej textúre, ale sex je to najhroznejšie tabu. Gŕŕŕ.

Samozrejme, že vychádzky do prírody nebudete absolvovať sami – máme tu skupinku tvrdých amerických gerojov, ktorí ráno pijú motorový olej, chrúmu šmirgľový papier a miesto lízatka cmúľajú oceľové trubky. Kecám? Nie, inak si totiž neviem vysvetliť ich nesmrteľnosť. Sú to proste drsňáci a pripomínali mi tak pochybného prezidenta z Horúcich Striel, ktorému neublížilo nič. Snaha vytvoriť z kolektívu dokonale zohratý tím po vzore Vietcongu sklamal na celej čiare, komunikácia s vašou družinou prebieha štýlom kecám si do steny a ešte k tomu žvásty. Spolupáchateľov som nechával svojmu osudu, skupinka terminátorov dokáže situáciu vyriešiť.

Ďalší problém je propagovaná realita. Boli ste už voliť? Respektíve ste čítali/počúvali predvolebný program? Keď ja poviem, že mám diplom z medicíny (hahaha – pozn.kordiho medicínskeho ja), ide o pravdepodobnejšiu vec ako o aspoň mierne prevedené prvky skutočného boja v džungli. Stačí jemne položiť prst na fire a držať ho, kým sa neobjaví nápis mission completed. Holt, vo vojne zomrelo veľa ľudí, tak ten počet musí pekne hráč naplniť a môžete zabudnúť aj na zakrádanie sa, respektíve pomalý a vopred naplánovaný postup. Hlavná taktika sa zvrháva v behanie smerom za šípkou. Vrchol zábavnosti, že áno.

GRAFIKA 5 / 10

Ak má váš priateľ/priateľka trochu krivé zuby, veľký nos a to očko tak trochu vypadáva, asi ťažko zoberiete do rúk žiletku so slovami: „Poď sem, ja ťa trochu upravím“. Počítačová hra je niečo iné. Nastaviť uspokojujúce grafické efekty, detailné prostredie považujeme hlavne pri akčných hrách za dôležitý prvok. Lenže textúry sú rozmazané, detaily si vyšli na pivo a celé prostredie je neskutočne fádne, bez všetkých možných a nemožných efektov. Prevod z konzoly sa nezaprie a keď som primárne „blicie symptómy“ prežil a pobral sa do menu niečo zmeniť, mal som na výber toľko ponúk, že som nevedel, čo mám skôr nastaviť. Rozlíšenie, osvetlenie, tiene on/off a detaily (low/medium/high). Toľko ponúk a tak málo času :). Nič však nepomohlo a tak som sa celý čas pozeral na vymretú krajinu s pár stromčekmi, bábkami (=postavami) a neskutočne obmedzujúcou hmlou. Hrdina vidí asi len pár metrov pred seba a radšej ani nenapíšem, čo si myslím o takomto engine.

Animácie hrdinov zapadajú prachom priemernosti, na pohyby nepriateľov sa dá pozerať len s jedným zavretým okom a repertoár ich pohybov by neprešiel ani na castingu pre dvojníka Gotta. Interaktivita prostredia je takmer nulová. Je to grafické peklo a nemôžem si pomôcť, ale tak nádherne rozmazané farbičky ma moc nelákajú, navyše je vidieť jedno veľké nič vďaka nepochopiteľnému obmedzeniu výhľadu. Design levelov je až skromne jednoduchý a dodnes spomínam na... hmmm... veľmi ma zaujala tá úroveň... ehm... s otvorenou pusou som pozeral na... mno, tak teda nič. Hrdzavý klinček programu je vodenie hráča za ručičku obmedzením pohybu, čo v normálnej reči znamená, že stále postupujete vpred, naľavo nepriepustný porast, vpravo to isté, takže klauastrofobici sa majú na čo tešiť.

INTERFACE 4 / 10

Vidíte screenshoty? Ak áno, tak určite neprehliadnete GIGANTICKÝ kurzor (Sakra, teraz pri editovaní zisťujem, že na obrázkoch nie je zobrazený a hypersnap mi pri hre veselo protestoval, tak sa musíte uspokojiť s tým, že je obrovský). Je veľký a ako dobre vieme, nie všetko čo je veľké, musí byť aj dobré. Tak za prvé cez ten zameriavač vidíte tak dve veci a a za druhé to neuveriteľne skresľuje – miesto dopadu projektilov je rozsiahle. Samotný vojačik sa ovláda konzolovo, zbieranie predmetov je zbytočne skomplikované (stlačiť use, potom tlačidlom use scrollujeme, fire tlačidlom vezmeme danú vec) a ten idiot dokonca nevie ani skákať! S úžasom som sledoval ako moje virtuálne ego nevedelo prejsť cez kmeň a ja som zúfalo trieskal do klávesnice za účelom hľadania klávesy jump. Shift už nebude nikdy tak fungovať a Tab chvalabohu momentálne nepotrebujem. Takže hrdina kordi zvláda len beh, streľbu a dokáže si aj kľaknúť. Príliš veľa kláves potrebovať nebudete, veď je to akčná hra, tak zabudnite na finesy z Vietcongu.

HRATEĽNOSŤ 2 / 10

Nuda. Ak chcem len bez rozmýšľania klikať myškou, nepotrebujem na to žiadnu hru, dokonca nemusím mať ani zapnutý počítač a zažijem rovnaké blaho ako pri hraní tejto hry – takže stačí ak vypnete comp i monitor a budete si predstavovať ako kosíte nepriateľov – takto zábavný je Shellshock. Skutočne všetko stojí na primitívnom chodení vpred a streľbe na terčíky (v našom prípade nepriateľov). Munície je všade dosť, inteligenciu a náročnosť komentujem nižšie a počas hrania som sa nedokázal sústrediť a atmosféra mi unikala pomedzi prsty. Je to až príliš akčné a ak by sme sa z hľadiska hrateľnosti sústredili na titul ako akčnú (a tým pádom oddychovú) hru, musela by nás niečim zaujať, ale toto je vyslovene nudná záležitosť bez štipky zábavnosti.

MULTIPLAYER

Chvalabohu nás Guerilla od neho ušetrila.

ZVUKOVÉ EFEKTY 7 / 10

Výkriky počas boja a neutíchajúca streľba sú hlavným zvukovým motívom je trochu na škodu, že v hre nájdeme príliš málo tzv. prírodných zvukov, takže žiadne vtáky, zvieratá a ani muchy nebudeme počuť. Dabing sa podaril, no to určite hru nezachráni.

HUDBA 7 / 10

V menu a na základni som mal možnosť vypočuť si klasickú dobovú hudbu, počas bojov zaznie niekoľko tónov, no do akčného konceptu sa to vyslovene nehodí.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 2 / 10

Vaši spolubojovníci patria medzi armádu robotov, to už viete. Tým pádom by rozumný človek očakával aspoň mierne inteligentných protivníkov, no ich taktika prídem-kľaknem-strieľam je až detsky primitívna, nečakajte žiadne náznaky bránenia sa. Stačí chaoticky behať po bojisku strieľať po nich a raz sa na vás prestanú valiť zástupy rákosníkov. Týmto zábava klesá ešte viac, lebo už skutočne netuším, koho by bavilo strieľanie zástupu rozmazaných textúr, predstavujúcich zástupcov vietcongu. Náročnosť tým pádom rastie, udržať sa pri živote a v bdelom stave je proces veľmi náročný a len tak niekomu sa hru nepodarí dohrať – vydržať toto peklo až do konca – ďakujem.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 3 / 10

Takto to dopadne, ak čakám na hru, ktorej neskutočne verím a myslím, že to bude bomba. Sľuby autorov o dokonalom nástupcovi Vietcongu sa zo začiatku zdajú byť opodstatnené – hra je distribuovaná len na dvd médiách, ale po pár sekundách hrania pokusný králik zistil, že na tom nie je nič zábavné, ovládanie je podivné, konzolovosť z hry páchne ako ja po festivale, spracovanie je chabé, náročnosť nulová a o inteligencii radšej pomlčím. Shellshock Nam´67 je príliš akčný a celý systém hry je neuveriteľne zjednodušený. O tejto hre sa nedá jednoducho napísať viac a svoj ostrovtip si radšej ponechám na nejaký iný titul, teraz som príliš sklamaný a znudený na napísanie čo i len jednej trochu optimistickej vety.