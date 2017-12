EuroTel získal priestor na útok na Orange

EuroTel spájanie služieb so Slovak Telecomom nevylúčil, ale podľa generálneho riaditeľa EuroTelu Roberta Chvátala (na snímke SME) si zmenu musia vyžiadať zákazníci. FOTO - SME MIROSLAVA CIBULKOVÁ



BRATISLAVA - Slovenský mobilný trh pravdepodobne zažije pokus o výmenu svojho lídra. Podľa expertov sa súčasné pomery môžu meniť potom, ako Slovak Telekom rozšíril svoj podiel v mobilnom operátorovi EuroTel na 100-percent. Spoločnosť Orange, ktorá je dnes na trhu jednotkou, si bude musieť svoju pozíciu obhajovať odpoveďou na nové kombinované produkty svojho konkurenta. EuroTel ich ich plánuje zavádzať ako výsledok tesnejšej spolupráce so svojou materskou spoločnosťou Slovak Telekom.

Ani jeden z mobilných operátorov doteraz nedokázal zastúpiť pevné linky Slovak Telekomu v jednej podstatne oblasti - poskytovaní rýchleho internetu, ktoré dnes reprezentuje služba ADSL.

Kombinácia prináša nové možnosti

Služby Slovak Telecomu v súčasnosti využíva aj časť zákazníkov Orangeu. "Práve títo klienti sú potenciálnymi zákazníkmi EuroTelu," hovorí David Března z konzultačnej spoločnosti Accenture. Orange napriek tomu, že investoval miliardy do budovania vlastnej optickej siete, v súčasnosti svojim zákazníkom nedokáže ponúknuť alternatívu k telefónnym linkám. Kvalitnú pevnú sieť síce má, ale telefónne služby alebo rýchle pripojenie do internetu pre bežných klientov zatiaľ neposkytuje.

EuroTelu sa však otvára možnosť spolupráce s pevnými linkami svojho majiteľa. Šéfovia EuroTelu aj Slovak Telecomu už vyhlásili, že svoje trhové podiely sa pokúsia zvyšovať spoluprácou, no zatiaľ nepovedali akou. Prezident Slovak Telecomu Miroslav Majoroš o firme hovoril ako o "integrovanom poskytovateľovi kompletného portfólia telekomunikačných služieb". Predseda predstavenstva EuroTelu Michael Günther k transakcii poznamenal, že "naším cieľom je posilniť postavenie EuroTelu na trhu".

Podľa generálneho riaditeľa EuroTelu Roberta Chvátala sú obe firmy natoľko vyspelé, aby si uvedomili, že sa najskôr musia opýtať zákazníka, či má o kombinovaný produkt záujem, alebo nie. "Na kombinovaných službách začneme pracovať až vtedy, keď zistíme, či naši zákazníci o ne majú skutočne záujem," povedal.

Zákazník by mohol spoluprácu oboch firiem vidieť napríklad na spoločných faktúrach a zákazníckych centrálach, ale najmä na kombinovaní rýchleho pevného pripojenia na internet s mobilným prístupom.

Zmena mena

Potenciál pre prípadnú zmenu podielov na trhu mobilnej komunikácie vidí šéf EuroTelu aj v rebrandingu, teda v zmene značky. "Znamená to zreálnenie šance, že už na budúci rok sa EuroTel rebranduje na T-Mobile," povedal Chvátal. Považuje to za dobrú príležitosť ako presvedčiť zákazníkov, aby využívali služby EuroTelu a nie konkurencie. T-Mobile je mobilná divízia Deutsche Telekomu, a ten je zase majoritným vlastníkom Slovak Telecomu.

Zo vstupu do skupiny T-Mobile, ktorá je v súčasnosti tretia najväčšia na svete, bude podľa Chvátala ťažiť aj zákazník. EuroTel bude vo veľkej rodine mobilných operátorov, ktorí napríklad budú môcť na trhu ponúkať "vlastné" mobilné telefóny, ktoré dovolia využiť spoločnú základňu. Zákazník sa tak napríklad podstatne jednoduchšie dostane na mobilný portál EuroTelu. Okrem toho všade v krajinách, kde je prítomný T-Mobile, budú môcť zákazníci jeho dcérskych a sesterských firiem využívať spoločné služby.

"Rebranding určite nebude záležitosťou pár týždňov alebo mesiacov," povedal Chvátal. EuroTel zatiaľ nevie, koľko ho bude zmena na T-Mobile stáť. Pre ilustráciu českého operátora Radiomobil, po novom T-Mobile Czech Republic, ktorý poskytoval služby pod značkou Paegas, vyšiel rebranding na niekoľko sto miliónov českých korún.

Deutsche Telekom kompenzuje domáce straty

Kúpou zostávajúceho podielu v EuroTeli si Deutsche Telekom posilnil prítomnosť vo východnej Európe. Tu sa obvykle snaží akvizíciami kompenzovať klesajúci predaj na domácom trhu.

Deutsche Telecom skúša dosiahnuť majoritu v PTC, poľskom mobilnom operátorovi. Medzi ďalšie podniky v regióne východnej Európy, v ktorých by si mohol zvýšiť účasť, patria podľa analytikov chorvátsky Hrvatski Telekom, maďarský Matáv a slovenský Slovak Telecom.

Kúpa akcií EuroTelu Slovak Telekomom má podľa šéfa EuroTelu Chvátala význam aj pre slovenskú vládu, ktorá ovláda 49 percent akcií monopolného prevádzkovateľa telefónnych liniek.

Podľa generálneho riaditeľa sekcie pôšt a telekomunikácií Antona Smitku sa "v najbližšom časovom horizonte svojho podielu zbaviť nechystá". Podľa Davida Březnu z Accenture však k doprivatizácii štátneho podielu skôr či neskôr určite dôjde.

Zloženie štatutárnych orgánov Slovak Telecomu umožňuje blokovať rozhodnutia, ktoré by mohli poškodiť záujmy štátu. Šéfovi EuroTelu účasť štátu v Slovak Telecome neprekáža. Dôrazne poprel akékoľvek nezhody v názoroch na riadenie mobilného operátora, ktoré mali údajne panovať medzi Slovak Telecomom a EuroTelom. "EuroTel a Slovak Telecom má každý svoje riadiace orgány, ktoré nie sú totožné. Sme dva rozdielne právne subjekty," povedal Chvátal. (dc)

EuroTel so znižovaním cien súhlasí

BRATISLAVA - Generálny riaditeľ EuroTelu Robert Chvátal nevylúčil, že EuroTel pristúpi na zníženie cien za prepájanie hovorov. "Rokovať s konkurenciou sme síce ešte nezačali, no naša pozícia je podobná, myslím, že sa dohodneme," povedal.

Reagoval tak na rozhodnutie Telekomunikačného úradu, ktorý označil EuroTel a Orange za hráčov s významným vplyvom na trhu volaní do mobilných sietí.

Už minulý týždeň na to reagoval aj Orange. Vyhlásil, že chce, aby firmy začali rokovať o znížení cien za prepájanie hovorov medzi jednotlivými sieťami. Šéf Orane Pavol Lančarič pripustil, že ak konkurencia ponuku prijme, mohli by sa znížiť aj ceny hovorného medzi sieťami aj pre zákazníkov.

Chvátal si však myslí, že k zníženiu cien medzi operátormi by došlo aj bez aktivít Orangeu, pretože je to podľa neho štandardný vývoj. "Spolu s nárastom počtu zákazníkov môže mobilný operátor rozdeliť náklady na hovory medzi viac ľudí a spolu s tým môže klesnúť aj výška prepojovacích poplatkov," vysvetlil Chvátal. Rovnako pripustil, že hovorné medzi sieťami by sa mohlo aj pre zákazníkov EuroTelu znížiť.

K miernemu zníženiu prepojovacích poplatkov medzi operátormi došlo už vlani. Slovak Telecom minulý rok v lete napadol oboch mobilných operátorov, že z neopodstatnene vysokých poplatkov, ktoré si účtujú za hovory prichádzajúce do ich sietí, financujú svoj rozmach.

