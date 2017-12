Kolumbove pozostatky môžu byť naozaj v Španielsku

Madrid 2. októbra (TASR) Analýza DNA uskutočnená odborníkmi z univerzity v španielskej Granade nevylučuje, že telesné pozostatky moreplavca Krištofa Kolumba sa predsa len nachádzajú v katedrále v Seville a nie v Dominikánskej republike, ako tvrdia iné hypotézy.

O výsledkoch testov informoval šéf výskumného tímu laboratória genetickej identifikácie José Antonio Lorente. Sú to však len predbežné závery, pretože je treba uskutočniť ďalšie testy predtým, ako možno s určitosťou uviesť, komu pozostatky v Seville naozaj patria. Podľa Lorenta je analýza telesných pozostatkov Kolumba, jeho syna Hernanda a brata Diega mimoriadne komplikovaná vzhľadom na ich vek a stupeň poškodenia. O priebehu výskumu nakrútili experti dokumentárny film, ktorý odvysielajú 12. októbra pri príležitosti sviatku hispánskych krajín.

Miesto posledného odpočinku moreplavca je stáročia predmetom dohadov. Po jeho smrti totiž putovali telesné pozostatky po viacerých krajinách a odpočívali na piatich miestach.

Kolumbus zomrel v roku 1506 v stredošpanielskom Valladolide. O tri roky neskôr sa jeho pozostatky presunuli do Sevilly a v roku 1537 do Santo Dominga, čo bola námorníkova posledná vôľa. V roku 1795 muselo Španielsko odstúpiť Francúzsku časť ostrova, na ktorom sa nachádza Santo Domingo a pozostatky preto previezli na Madridom spravovanú Kubu. Koncom 19. storočia museli Španieli opustiť aj Kubu a Kolumbus sa opäť dostal do Sevilly.

Viacerí experti sú presvedčení, že práve v andalúzskej metropole sa nachádza pravý hrob moreplavca. Iní však tvrdia, že Španieli v roku 1795 omylom priniesli zo Santa Dominga na Kubu rakvu Kolumbovho brata. Existujú i názory, podľa ktorých je časť pozostatkov v Seville a časť v Dominikánskej republike.

