Siemens CXT65: dokonalý telefón strednej triedy

Pokračujeme v testovaní novej rady 65 telefónov nemeckého koncernu Siemens. Po tom, čo sme vás podrobne zoznámili s modelmi M65 a SL65 sme sa pozreli aj na telefón strednej triedy s označením CX65.

2. sep 2004 o 10:45 Marián Pavel - SME online

Prečítajte si teda, aké sú naše dojmy.

Poznámka: EuroTel predáva tento telefón pod označením CXT65. Telefón má mierne zmenený dizajn, všetky ostatné funkcie sú identické.

Dizajn a klávesnica

Keď Siemens predstavil model CX65 na svojej prezentácii v Madride (a my sme boli pritom!), okamžite zaujal pozornosť prítomných novinárov. Dizajn telefónu je klasický, nevtieravý a pritom veľmi elegantný. Telefón tiež na prvý pohľad vyzerá veľmi exkluzívne a výborne sa hodí napríklad pre nižšie manažérske posty do firiem.

Na prednej strane je nad veľkým displejom v tvare ležatého kosoštvorca umiestnený reproduktor. Pod ním je takisto netradične tvarovo riešená klávesnica. Funkčné klávesy okolo joysticku majú neopísateľný tvar – kombináciu ladných kriviek s ostrými rohmi. Klávesnicu tvorí jeden blok, jednotlivé klávesy sú však zvýraznené ostrými výstupkami na bokoch a miernymi vlismi v strede. Tvar klávesnice dopĺňa aj použitý materiál plastu: funkčné klávesy a stredný pás kláves sú z tmavošedej metalízy, ostatné klávesy sú matne strieborné.

Po bokoch telefónu nie sú žiadne funkčné klávesy, na ľavom je len infraport s netradične priehľadným krycím „sklíčkom“.

Vo vrchnej časti je otvor na šnúrku a uchytenie v hands-free sade, v spodnej zasa servisné konektory na pripojenie kábla, hands-free a nabíjačky.

Vzadu je očko VGA fotoaparátu a nezakrytý konektor pre externú anténu. Celkovo tvorí kryt telefónu až trojfarebný plast – kombinácia tmavošedej metalízy, matnej striebornej metalízy a jemne šedej farby. Veľkí operátori však budú CX65 dodávať v rozdielnom prevedení, s miernou modifikáciou farieb a tvaru klávesnice.

Klávesnica je dobre ovládateľná, pohodlne ju nahmatáte aj potme. Užívatelia s veľkými prstami si budú dlhšie zvykať na malé funkčné klávesy vedľa joysticku.

Joystick je v novom telefóne príliš tuhý, dosť ťažko sa s ním narába. Keďže sme testovali dva rozdielne telefóny tohto modelu, a druhý mal joystick naopak veľmi dobre ovládateľný, predpokladáme, že po čase joystick povolí a získa potrebnú malú vôľu.

Ovládanie

Telefón sa ovláda päťsmerovým joystickom, ktorým možno pohybovať piatimi smermi. Dopĺňajú ho dva funkčné klávesy a klávesy na prijatie a odmietnutie hovoru. Ovládanie telefónov Siemens je intuitívne a jednoduché, nemáme k nemu žiadne výhrady.

Displej

Displej telefónu príjemne prekvapí – je väčší, ako je zvykom v tejto triede telefónov. Pri rozlíšení 132 x 176 bodov zobrazuje 65536 farieb. Má akceptovateľný raster. Pri porovnaní so staršími modelmi predstavuje obrovský krok vpred, no nepatrí medzi najlepšie na trhu - mohol by byť jasnejší a lepšie zobrazovať bielu farbu. Napriek týmto drobným výhradám bude dokonale pokrývať potreby úplnej väčšiny užívateľov.

Menu telefónu

Šesťdesiatpäťkový rad telefónov Siemens má takmer identické grafické prostredie i menu, rozdiely sú pri jednotlivých modeloch len minimálne. Testovali sme verziu telefónu určenú pre mobilného operátora Orange, menu bolo preto prispôsobené jeho politike.

Jednotlivé ikony sú poprehadzované, v menu je ich deväť oranžových: zoznam hovorov, telefónny zoznam, nastavenia, fotoaparát, správy, organizér, Orange (internet), media album a doplnky. Užívateľ si môže prepnúť zobrazenie aj na vertikálny pohyb po jednej položke.

Submenu je textové, užívateľ sa pohybuje vertikálne v riadkoch.

Menu telefónu ani ikony sa nezmenia ani počas výberu inej témy, nemožno si ich ani nastaviť podľa vlastných preferencií.

Funkcie

Siemens CX65 je výborne vybavený telefón, ktorý sa hodí na súkromné, ale aj profesionálne využitie. Jeho funkcie sú takmer totožné s odolným M65 a od profesionálneho manažérskeho modelu S65 sa odlišuje iba v drobnostiach, napríklad absenciou technológie Bluetooth, či tým, že nepodporuje prídavné pamäťové karty.

Práve všestrannosť CX65 je jednou z jej silných zbraní.

Kontakty

Telefónny zoznam Siemensu CX65 môže pracovať buď s internou pamäťou alebo pamäťou SIM karty, naraz sa pamäte využívať nedajú. Dá sa ale jednoduchým kliknutím nastaviť, ktorá z nich je prioritná. V telefóne je viacpoložkový zoznam s 20 pozíciami a jeho kapacita je 1000 miest.

Zoznam podporuje až 8 skupín volajúcich, ku kontaktom si môžete priradiť obrázok volajúceho. Praktická je aj funkcia vizitky, ktorú môžete posielať v prípade potreby buď do SMS alebo infraportom.

Aj v tomto telefóne je výborná správa hovorov. V podrobnom výpise nájdete telefónne číslo alebo meno z adresára, dátum a čas hovoru i jeho dĺžku. Číslo v zázname sa dá vytočiť, uložiť do telefónneho zoznamu, zmazať a čo je najdôležitejšie, jedným kliknutím naň môžete odoslať esemesku alebo ememesku.

Správy

CX65 podporuje tri bežné formáty správ: SMS, MMS a e-mail.

Spojené SMS podporujú maximálne 760 znakov, pri písaní sa priamo na dispeji odpočítavajú. Pamäť na prijaté SMS má kapacitu 100 správ, ďalšie však možno presúvať do archívu využívajúceho dynamickú pamäť telefónu s kapacitou 10 MB. Samozrejmosťou je slovník T9. Pochváliť treba aj lupu, editor dokáže zobraziť buď 6 alebo 11 riadkov textu. Pozitívne prekvapí aj rýchla odozva kláves pri písaní správ.

MMS editor je štandardný, jednoduchý a prehľadný. To isté platí aj pre e-mailového klienta.

V ňom môžete používať päť účtov, vie pracovať aj s prílohami. Ďalšie funkcie patria k štandardu: podporuje protokoly POP3, IMAP4 a SMTP, dokáže sťahovať okrem celých mailov aj hlavičky. Maximálna veľkosť e-mailov je 99 kB.

Manažérske funkcie

Manažérske funkcie sú integrované v zložke Organizér, v telefóne je kalendár, pripomienkovač, poznámky, úlohy, zmeškané udalosti, diktafón a časové pásma.

V pekne graficky spracovanom kalendári nastavujete zobrazenie po dňoch, alebo týždňoch, do pamäte sa zmestí 1000 poznámok.

V kalendári môžete uložiť 6 rôznych druhov udalostí. Nastaviť sa dá aj to, akou hodinou sa začína váš pracovný deň, ktorým dňom chcete začať pracovný týždeň, ktoré dni chcete označiť ako „víkendové“, alebo či vás má kalendár upozorniť na sviatok vašich blízkych.

Pripomienkovač využíva rovnaký spôsob pridávania udalostí ako kalendár, v podstate to je len rýchlejší spôsob ukladania dát do kalendára.

V úlohách sa dá okrem dátumu a informácií uložiť aj priorita a aktuálny stav plnenia.

Poznámky majú viac možností využitia, suplujú napríklad funkciu elektronickej peňaženky – záznam si môžete diskrétne ochrániť heslom.

Už v modeli M65 sme vyzdvihli praktický doplnok, ktorý zhromažďuje všetky „prešvihnuté“ termíny.

Diktafón dokáže zaznamenať 127 sekúnd záznamu. Záznam sa dá z telefónu odoslať cez MMS, e-mail alebo infraport. Mikrofón je citlivý a reproduktor dostatočne výkonný, aby ste si záznam mohli komfortne prehrať.

Už v recenzii na model M65 sme kritizovali funkciu Časové pásma, v ktorej je zoznam svetových miest s chýbajúcou Bratislavou. Vývojári zo Siemensu si s tým zjavne ťažkú hlavu nerobia, pretože ani vo verzii pre CX65 neprišlo k žiadnym zmenám a Bratislava v zozname naďalej chýba.

Doplnky

Budík má pokročilé nastavenia: môžete si vybrať čas a dni, kedy zazvoní. Bohužiaľ, nastaviť sa dá iba jeden čas zvonenia.

Medzi ďalšími doplnkami je záznamník zvuku na zvonenie, kalkulačka, prevodník veličín, stopky a aplikáciu na synchronizáciu dát.

Súborový manažér

Aj keď začali aj konkurenti do svojich telefónov integrovať praktické súborové manažéry, Siemens sa zatiaľ drží na špici. S dátami v telefóne možno ľubovoľne pracovať – presúvať ich, kopírovať, vytvárať adresáre, atď.

Java hry

V telefóne sú dve hry. Contest Arena Pro je vesmírna strieľačka a v hre StackAttack Advanced ste v úlohe skladníka, ktorý presúva svoje debny. Obe hry sú graficky pekne riešené, no ich spustenie a ovládanie je dosť pomalé.

Aplikácie

Výbava je rovnaká ako v M65 – v telefóne je virtuálny asistent, s ktorým môžete do telefónu sťahovať dáta a aplikácia Photo Editor, s ktorou môžete upravovať nafotené obrázky.

Personalizácia

Telefón si môžete prispôsobiť svojmu vkusu tromi spôsobmi.

Štandardné možnosti ako je wallpaper a screensaver dopĺňajú veľmi podarené farebné témy. V modeli CX65 sa nám dokonca páčili oveľa viac, ako tie, ktoré výrobca pripravil pre M65. Siemens dokonca myslel aj špeciálne na dámy, ktoré budú telefón používať a pripravil im samostatnú príťažlivú tému vo fialovom nádychu.

Veľmi efektne vyzerajú aj biele LED diódy, ktoré sú umiestnené pod plastom na prednej strane telefónu priamo nad displejom. Môžete ich úplne vypnúť, ale aj nastaviť rýchlosť a intenzitu blikania. Telefón vyzerá veľmi dobre v tmavom prostredí.

Poslednou možnosťou je výber zvonení. K dispozícii sú 40-tónové polyfonické zvuky, Siemens však trochu zaspal vývoj. Konkurencia sa totiž začala orientovať na oveľa perspektívnejšie MP3 súbory.

Dáta

Na internet sa dostanete cez WAP 2.0 a GPRS triedy 10. Súčasťou výbavy je infraport, s bluetoothom nepočítajte. Telefón možno synchronizovať s počítačom.

Fotoaparát

V CX65 je integrovaný fotoaparát, jeho parametre sú zhodné s modelom M65: rozlíšenie VGA a 5-násobný zoom. Fotí v štyroch úrovniach kvality, nastaviť možno úroveň bielej a jas. Maximálna veľkosť fotografií je 640 x 480 bodov. Jedným kliknutím sa dá prepnúť režim fotografovania na snímanie videa.

Fotografie sú priemerné, primerané kvalite malého fotoaparátu v telefóne. Video vo formáte 3gp je použiteľné iba v ememeskách.

Batéria

Siemens do modelu CX65 dodáva batériu Li-Ion s kapacitou 750 mAh. Jej výdrž je uspokojivá – pri bežnom používaní budete telefón nabíjať každé 4 dni.

Celkové hodnotenie

Model CX65 patrí k horúcim tromfom Siemensu v tohtoročnom modelovom rade. Telefón ponúka priaznivý pomer úžitkových vlastností a ceny. Vďaka dobrej výbave má všetky predpoklady na to, aby sa stal žiadaným artiklom v dotovanej ponuke operátorov.