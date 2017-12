Archeológovia objavili "bronzové Pompeje", ktoré pochoval Vezuv

3. dec 2001 o 17:41 TASR

Rím 3. decembra (TASR) - Talianski archeológovia objavili jednu z najlepšie zachovaných prehistorických osád, tzv. "bronzové Pompeje", ktorú pred takmer 4000 rokmi pochoval výbuch sopky Vezuv.

Staroveké sídlo ležiace neďaleko dnešného mesta Nola malo rovnaký osud ako Pompeje - zaliala horúca láva asi v roku 1800 pred naším letopočtom, niekoľko storočí pred slávnymi Pompejami.

"Toto je najlepšie zachované prehistorické osídlenie v Taliansku ako aj na celom svete. Zachoval sa tu bežný život v dobe bronzovej," povedal nadšený šéf vykopávok Giuseppe Vecchio pre tlačovú agentúru Reuters. Archeológ dedinu objavil severne od Vezuvu pri rutinných testoch pre spoločnosť, ktorá tam chcela vybudovať obchodné centrum a podzemné parkovisko. Pri priereze podložia však objavili hrnčiarsku pec.

"Bolo to prekvapenie, nezvyčajný nález," povedal Vecchio. Kým väčšina pôvodných štruktúr, najmä drevené trámy, boli zničené, ich pôvodné tvary sa však zachovali ako odliatky v zmesi vulkanického popola a bahna.

"Po prvý raz vidíme podrobnosti prehistorického života, ktoré sme si doteraz len predstavovali. Ľudia pri úteku nemali čas, aby si uchytili aspoň základné veci, preto vidíme, čo jedli, ako varili a aký bol ich sociálny život," konštatoval Vecchio.

V Nole na rozdiel od Pompejí (zničených v roku 73 nášho letopočtu) zatiaľ neobjavili žiadne ľudské pozostatky. V slávnom nálezisku objavili asi 2000 pozostatkov ľudí ustrnutých v polohách, ako ich prekvapil náhly výbuch Vezuvu. Zachovali sa tam obchody, domy, amfiteátre i kúpele.

Pri vykopávkach zatiaľ odkryli tri chyže s výškou až do ôsmich metrov, džbány plné zrna, kosti oviec, klietku s kosťami kôz, lovecké nástroje a náradie na varenie vyrobené z kostí. Archeológovia očakávajú, že tam objavia aj ďalšie príbytky.

Vykopávky v Nole by mali skončiť v priebehu niekoľkých mesiacov a potom by mali archeológovia celé sídlo rekonštruovať v neďalekom múzeu. Nálezisko by malo byť sprístupnené pre turistov.

Vo väčšine európskych nálezísk sú jedinými pozostatkami doby bronzovej diery v zemi, kde kedysi stávali chatrče praobyvateľov nášho kontinentu.