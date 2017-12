Týždeň vo vede

(16. - 22. 9. 2004)

23. sep 2004 o 0:00 ZDENĚK URBAN

* Akira Furusawa z University of Tokyo (Japonsko) s kolegami realizoval trojstrannú kvantovú teleportáciu (prenos kvantového stavu z jednej častice na inú) medzi tromi dvojicami častíc.

* Tím Petra Nellista z Oak Ridge National Laboratory (USA) obmenil transmisný elektrónový mikroskop tak, že odhalí jednoatómové nečistoty v kryštalickej mriežke. Zatiaľ ním zobrazili dvojice atómov v kryštále kremíka, vzdialené od seba iba 0,078 nanometra (miliardtiny metra).

* Reinhard Dörner z Universität Frankfurt (Nemecko) s kolegami rozštiepil jediným fotónom deutérium na jadro a elektróny. Tento jemný prístup umožní lepšie skúmať stavbu molekúl.

* Tím Alberta Fairéna z Universidad Autónoma de Madrid (Španielsko) tvrdí, že hľadané uhličitanové sedimenty po dávnych oceánoch na Marse vlastne nejestvujú. Síra a železo zo sopiek a oxid uhličitý z atmosféry totiž oceány mierne okyslili a tak sa uhličitany nevyzrážali.

* Roland Mundil z Berkeley Geochronology Center (USA) s kolegami spresnil datovanie dosiaľ najkatastrofickejšieho masového vymierania pozemských organizmov na konci prvohôr. Začalo sa pred 252,6 miliónmi rokov a trvalo maximálne zopár stotisíc rokov.

* Tím Henrika Mouritsena z Universität Oldenburg (Nemecko) skutočne objavil v sietnici peníc čiernohlavých (na snímke) látky z kategórie kryptochrómov, o ktorých sa predpokladalo, že sťahovavým vtákom azda slúži ako "vizuálny kompas", vnímajúci magnetické pole Zeme.

* Ak samec hraboša pennsylvánskeho zacíti, že samica sa pred ním párila s iným, vstrekne do nej viac ejakulátu. Tým vo "vojne spermií" v reprodukčnom trakte samice zvyšuje šancu, že ju oplodní. Zistili to Javier delBarco-Trillo a Michael Ferkin z University of Memphis (USA).

* Tím Dani Zamira z Hebrew University of Jerusalem (Izrael) odhalil "regulátor sladkosti" v rajčinách, z ktorých sa vyrába kečup. Je to jediný bázový pár DNA v géne LIN5, kódujúcom istý enzým. Vedci to zistili vkladaním zlomkov DNA z divých rajčín do kultivovaných.

* Ian Taylor z National Institute for Medical Research (Veľká Británia) s kolegami dosiaľ najpodrobnejšie preskúmal budovanie bielkovinového obalu retrovírusu N-MLV. Pomôže to zistiť, ako zabrzdiť či zastaviť dozrievanie retrovírusov (napr. AIDS, leukémie T lymfocytov).

* Tímy Alison Humblesovej z Harvard University a Jamesa Leea z Mayo Clinic Arizona (USA) zrejme už definitívne potvrdili kľúčový podiel nadmernej reakcie imunitných buniek eozinofilov na symptómoch astmy. Využili geneticky upravené myši bez eozinofilov.