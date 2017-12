Čína po vstupe do WTO ruší dva zákony o investovaní do telekomunikácií

3. dec 2001 o 15:10 TASR

Peking 3.decembra (TASR) - Čína po novembrovom vstupe do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) ruší dva zákony, ktoré znemožňovali zahraničným firmám investovať do čínskych telekomunikačných spoločností.

Zákony z roku 1993 a 1995, ktoré túto činnosť vylučovali, prestanú platiť 11. decembra. Čínska vláda sa pri prijímaní do WTO zaviazala, že do 2 rokov od vstupu do tejto medzinárodnej organizácie umožní zahraničným firmám kúpu 50-% podielu v pevnej telekomunikačnej sieti krajiny a do 5 rokoch do 49 % aj v jej mobilných sieťach. Informoval o tom nemecký denník Süddeutsche Zeitung.

