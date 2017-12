EuroTel ponúka nové programy pre študentov

· 55 voľných minút do všetkých sietí + 20 voľných minút do všetkých sietí

(od 19.00 do 7.00) · SMSky za 1,50 Sk (bez DPH)

do všetkých sietí (od 7.00 do 19.00) · 0,75 Sk/min. do siete EuroTel po prevolaní voľných minút

(od 19.00 do 7.00 a cez víkend) · kontrola prevolaných minút na čísle 12380 · 110 voľných víkendových minút v sieti EuroTel · aktivácia 1 Sk (bez DPH) · doba viazanosti 12 mesiacov

· 55 voľných minút do všetkých sietí + 20 voľných minút do všetkých sietí

(od 19.00 do 7.00) · SMSky za 1,50 Sk (bez DPH)

do všetkých sietí (od 7.00 do 19.00) · 1 Sk/min. do siete EuroTel

po prevolaní voľných minút

(od 19.00 do 7.00 a cez víkend) · 20 voľných SMS-iek v sieti EuroTel · kontrola prevolaných minút na čísle 12380 · 110 voľných víkendových minút v sieti EuroTel · aktivácia 99 Sk (s DPH) · doba viazanosti 24 mesiacov · telefóny už od 1 Sk