Slovak Telecomu sa teraz darí, a tak vláda svoje podiely predávať nebude

14. sep 2004 o 16:19 TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) - Vláda SR zatiaľ neplánuje doprivatizovať štátne podiely v spoločnosti Slovak Telecom, čo podľa ministra hospodárstva Pavla Ruska súvisí aj s dobrým vývojom podniku. Navyše podľa neho v súčasnosti nie je optimálna situácia na telekomunikačných trhoch v zahraničí, a tak by už cena nemusela byť pre štát až tak výhodná.

Podľa Ruska sa tiež v krátkom čase môže výrazne navýšiť aj vnútorná hodnota Slovak Telecomu nakoľko zo strany štátu a aj ich majoritného 51-% vlastníka, nemeckého Deutsche Telecom, je záujem o dokúpenie ďalších akcií mobilného operátora Eurotel. Slovak Telecom má v Euroteli už teraz 51-% podiel, ale rokuje sa aj o odkúpení zvyšných 49 % od spoločnosti Atlantic West, ktorá je joint venture amerických telekomunikačných firiem Verizon Communications a AT&T Wireless Services.

Rusko hovorí, že teraz nevidí dôvod na to, aby sa musel hneď riešiť prosperujúci a fungujúci podnik, o to viac, ak je tam jasne pomenovaná vlastnícka štruktúra. Momentálne by bola privatizácia Slovak Telecom podľa neho chybou. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vlastní vo firme pritom 34 % akcií a Fond národného majetku zostávajúcich 15 %.

Rozhodnutie neprivatizovať zvyšné podiely štátu v Slovak Telecom je pritom súčasťou Koncepcie ďalšej privatizácie a doprivatizácie strategických podnikov, ktorú dnes vláda schválila práve na návrh Ruskovho rezortu.