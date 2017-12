Boj proti depresii sme ešte nevyhrali, nemôžeme ho však vzdať

9. sep 2004 o 0:00 STEN THELANDER (Sten Thelander je lekárskym poradcom Švédskej rady pre technologické hodnotenie v zdravotníctve)

Keď zadáte do najväčšej internetovej lekárskej databázy Medline heslo "porucha nálady", získate takmer 62 000 odkazov. Keď hľadanie obmedzíte na náhodné kontrolované testy, ktoré sú všeobecne pokladané za najspoľahlivejšiu metódu skúmania účinnosti liečby, ešte stále uvidíte viac ako 3200 odkazov.

Dobrá správa? Ani nie.

Také množstvo informácií by malo byť dobrou správou najmä vzhľadom na obrovský celosvetový vplyv depresie na zdravie, zdravotnícke výdaje a schopnosť pracovať. Stačí sa však pozrieť na jednotlivé štúdie a rýchlo vyjde najavo, že väčšina z nich skúma fyziologické, metabolické alebo biochemické depresívne poruchy. Žiaden z výsledkov nehovorí o tom, ktorých pacientov, akým typom liečby a ako dlho by bolo treba liečiť.

Samozrejme, stále existuje zhruba 1500 štúdií množstva terapií: psychofarmák, elektrokonvulzívnej terapie, metódy jasného svetla, cvičení, psychoterapie, a dokonca aj akupunktúry. Mnohé z nich dokumentujú krátkodobé a v niektorých prípadoch aj dlhodobé účinky rôznych typov liečby a hľadajú prijateľný kompromis medzi účinnosťou a bezpečnosťou.

Depresíva nie sú nebezpečné

Lekári miliónom ľudí predpisujú určitú skupinu liekov, a to nielen proti depresii, ale aj proti mnohým ďalším psychickým problémom. Preto je úplne pochopiteľné, že niektorí z pacientov budú trpieť negatívnymi účinkami alebo reakciami. Paušálne tvrdenie, že antidepresíva sú nebezpečné, vytvárajú závislosť, či sú zlé z iného dôvodu, sa však nezakladajú na silných dôkazoch. Prípady ťažkých negatívnych účinkov u dospelých sú vzácne, aj keď depresívne deti a adolescenti vyzerajú byť oveľa zraniteľnejší.

Diagnostická kategória zvaná "hlboká depresia" je taká rôznorodá, že pri snahe o stanovenie liečebného plánu pre konkrétneho pacienta jednoducho nepomáha. To je azda najväčšia prekážka účinnejšej liečby. Dôležitá je pochopiteľne miera depresie, avšak iba málo liečebných štúdií tieto kritériá využíva. Ďalším kandidátom na liečebné štúdie by mala byť melanchólia ako podtyp depresie s väčším počtom biologických abnormalít, avšak dosiaľ sa urobilo iba málo takých výskumov.

Vplyv farmaceutického priemyslu

Väčšinu štúdií medikamentóznej liečby financujú farmaceutické spoločnosti, ktorých hlavným cieľom je získať licencie na uvedenie svojich produktov na trh. Aby tento proces urýchlili, veľa testov zadávajú špecializovaným testovacím firmám. Tie však majú malý alebo nijaký záujem o dlhodobé blaho pacientov.

Pri mnohých testoch sú firmy odmeňované za každého získaného pacienta bez ohľadu na to, či v teste zotrvá. Neprekvapuje pritom, že úbytok pacientov býva vysoký a často presahuje 50 percent po prvých šiestich týždňoch.

Nevydarené štúdie - teda štúdie, ktoré nepreukazujú významné rozdiely medzi účinnou látkou a placebom - sú bežné. Niečo také očividne nie je v záujme financujúcej spoločnosti. Zatiaľ sa to však neodrazilo v podstatných zmenách spôsobu robenia testov.

Farmaceutické spoločnosti si želajú, aby ich liek účinkoval. Preto iba zriedkakedy majú záujem skúmať, čo treba urobiť, keď je liek neúčinný. A to dokonca aj v prípadoch, keď vieme, že na liek reagujú iba dve tretiny pacientov a že oveľa menej sa uzdraví úplne.

Aké liečenie zvoliť?

A tak sa klinickí lekári dennodenne stretávajú s otázkami, aký liek predpísať, avšak základňa empirických dôkazov pre také rozhodnutie je strašne úzka. Teraz prebieha niekoľko rozsiahlych, vládami financovaných testov a všeobecne sa dúfa, že tieto testy počas niekoľkých rokov zlepšia vedeckú základňu pre rozhodovanie.

Ďalšia veľká neprebádaná oblasť súvisí s otázkou, do akej miery možno výsledky dosiahnuté v špecializovaných zariadeniach duševného zdravia preniesť do oblasti prvotnej starostlivosti, kde sa lieči väčšina pacientov s depresiou. Nejasnosti sa netýkajú ani tak samej liečby, pretože pacienti s podobnou mierou vážnosti choroby by mali reagovať do značnej miery podobne bez ohľadu na prostredie.

Oveľa dôležitejšou nezodpovedanou otázkou je, či sa chronický priebeh najvýznamnejšieho typu depresie liečenej psychiatricky podobá na priebeh depresie liečenej v prvotnej starostlivosti. Ak áno, potom by sa asi mala oveľa väčšiemu počtu pacientov odporúčať dlhodobá liečba antidepresívami. Navyše je nevyhnutné vyriešiť obrovský problém, ako vyhovieť normám, ktorý je pri všetkých profylaktických liečebných terapiách podobný.

Depresia je stále na vzostupe

Položme si na záver otázku, či veľký nárast množstva predpisovaných antidepresív a väčšia dostupnosť krátkodobých psychoterapií, príručiek typu "pomôž si sám" či podpory na internete majú na zdravie pozitívny vplyv. Aj tu sú údaje rozporuplné alebo predbežné, pričom niektoré naznačujú pokles počtu samovrážd pri súčasnom náraste užívania antidepresív. To však neplatí pre všetky krajiny ani pre všetky vekové skupiny, čiže musia tu hrať rolu aj ďalšie faktory.

"Tvrdším" a skľučujúcim ukazovateľom je skutočnosť, že dĺžka pracovnej neschopnosti a počet invalidných dôchodkov spôsobených depresiou sú v mnohých západných krajinách na vzostupe. K prvej depresívnej epizóde navyše dochádza u čoraz mladších detí či adolescentov, z čoho vyplýva, že výskum prvotnej či druhotnej prevencie by mal dostať vyššiu prioritu.

Boj sme ešte stále nevyhrali. Pacienti s depresiou však majú vysokú šancu uzdraviť sa vtedy, keď lekári kvalifikovane a dôsledne nasadia efektívnu liečbu. A to je dobrá správa.

