Medal of Honor: Pacific Assault – nová generácia vojnových strieľačiek

Všetci fanúšikovia kvalitných vojnových strieľačiek sa istotne včera na večer veľmi potešili, keď Electronic Arts, tak ako sľúbili, vydali singleplayerové demo ďalšieho pokračovania série Medal of Honor. Tu sú naše dojmy.

4. sep 2004 o 14:32 Juraj Chrappa

Všetci fanúšikovia kvalitných vojnových strieľačiek sa istotne včera na večer veľmi potešili, keď Electronic Arts, tak ako sľúbili, vydali singleplayerové demo ďalšieho pokračovania série Medal of Honor. Los Angelské vývojárske štúdio tohto herného giganta zasadilo hru do Pacifiku, kde sa v druhej svetovej odohrávali tuhé boje medzi Američanmi a šikmookými, ehm, prepáčte, japonskými bojovníkmi. Séria sa konečne dočká viacerých noviniek a zaujímavých prvkov ako je napríklad vlastný grafický engine a vydávanie rozkazov spolubojovníkom. Napriek tomu bolo toto pokračovanie doteraz tak trochu zatienené úspechom konkurenčného Call of Duty, na ktorého datadisk sa netrpezlivo čaká v najbližších dňoch, a rovnako aj vlažnou reakciou hráčov na expansion packy (Breakthrough a Spearhead) pôvodného Medal of Honor: Allied Assault. Nehovoriac o tom, že svoje želiezka v ohni usilovne zahrievajú aj Ubisoft (Brothers in Arms) a Vivendi (Men of Valor: Vietnam), ktoré sľubujú mnohé inovatívne prvky. Ale vráťme sa ku Pacific Assault, ktorý máme možnosť vyskúšať ako prvý vďaka ešte stále horúcemu demu a aspoň sčasti zistiť, či autori dodržali, čo sľúbili.

DEMO MISSION OBJECTIVES

Ako vojak Tommy Conlin prejdete jeden level rozdelený na viacero cieľov. Najprv sa budete brániť presile Japončíkov vo vlastnom tábore, aby ste potom pomohli kolegom pilotom osedlať ich oceľové vtáky na letisku. A keď už budú konečne vo vzduchu, musíte s pomocou obrovského protilietadlového guľometu likvidovať nalietavajúce japonské Zerá. Na to, že má demo takmer 600 MB je hracia doba relatívne krátka a za pol hodku ho na strednej obtiažnosti zvládnete aj s ovládaním.

Treba uznať, že Pacific Assault bol zanedbávaný neprávom. Už podľa dema môžeme jednoznačne potvrdiť, že prichádza nová generácia vojnových hier. Demo začína veľmi nepríjemným prebudením, keď na náš tábor zúrivo zaútočilo obrovské množstvo šikmookých vojakov. Bojová atmosféra nás okamžite vtiahla do hry. Rozrušení vojaci sa prekrikujú, či už sú to rozkazy, rev ranených alebo pochvalné ocenenie presnej streľby (to je však niekedy až príliš americké a otravné, veď uznajte, ktorý vojak by vás počas tuhého boja chválil 10-krát za päť minútu?), zovšadiaľ sa ozýva streľba a výbuchy. Oblohu križujú nepriateľské lietadlá s hrozivo hučiacimi motormi a štekajúcimi kanónmi. Nepriateľskí vojaci sa hrnú ako divoká rieka, ale nie bez rozmyslu. Nedajú vám vydýchnuť, skrývajú sa za bedne a stromy, odkiaľ po vás hádžu granáty. Celkovo sa správajú nadmieru inteligentne a keď sú dostatočne blízko, vrhnú sa na vás kamikadze štýlom s nasadenými bodákmi.

Po vytlačení japonských vojsk z tábora sa presúvame na letisko, ktoré sa len hmýri nepriateľmi. Naši sa snažia dostať do lietadiel a vzlietnuť. Keď sa nám podarí zlikvidovať všetkých nepriateľov na zemi, treba sa sústrediť na oblohu plnú lietadiel s červenými nulami na krídlach. K tomu však treba už väčšiu zbraň a preto sa chytáme obrovského protilietadlového kanónu s rážou schopnou prepraziť pancier bojových lietadiel. Konečne je úloha splnená a demo prekvapivo rýchlo končí. My len môžeme skonštatovať, že akcia to bola krátka ale o to intenzívnejšia.

NOVÁ GENERÁCIA JE TU!

Medal of Honor: Pacific Assault posúva do novej generácie niekoľko zásadných prvkov. Za prvé je to výborný grafický engine so zapracovaným Havokom pre realistickú fyziku, ktorý podporuje funkcie DirectX 9 kariet. Výsledkom je vizuálna hostina s realistickými textúrami prostredia a postáv (tváre vojakov teraz vyzerajú ako skutočné), real-timové osvetlenie či nádherné efekty výbuchov. Nechýba rozmazané videnie pri malom zdraví alebo matrixovský efekt pri výbuchu granátu v blízkosti nášho hrdinu.

Za druhé sú to originálne prvky týkajúce sa samotnej hrateľnosti. Aj keď na poslednú chvíľu ale predsa, EA do hry zabudovali jednoduchý systém vydávania rozkazov. Vašim spolubojovníkom môžete zadať 4 rozkazy: začnite strieľať, kryte ma, zoskupte sa a ústup. Aj to nie vždy, ale iba na miestach, kde je to možné. Aký rozkaz môžete vydať, vám signalizujú ikony v pravom hornom rohu obrazovky. Samotné rozkazy zadávate smerovými šípkami. Celé sa to ovláda celkom jednoducho, tak ako aj celá hra má veľmi user-friendly interface. Taktický prvok vydávania rozkazov skutočne funguje, keď vás však takéto niečo nebaví, kľudne sa na ne môžete vykašľať a hrať si hru starým spôsobom bez rozkazov: sám proti celému svetu.

Medzi ďalšie novinky patrí realistickejšie stvárnenie vojny. Napríklad keď ste zranený, netreba ísť hľadať lekárničku na celkom nelogických miestach, ale si stačí zavolať doktora (rovnako ho môžete volať aj ku zraneným kamarátom), ktorý vás dá opäť dohromady. Niekedy dokonca v minúte dvanástej. Môžete totiž stratiť vedomie, keď však doktor stihne prísť včas, doslova vás zoberie larvám z prestretého stola. Taktiež je možné použiť ktorúkoľvek zbraň, či už je to napevno nainštalovaný guľomet alebo zbraň mŕtveho nepriateľa (proste živý vám ju nechce dať).

POZITÍVNE DOJMY

Naše pocity z dema nového Medal of Honor sú viac než pozitívne, dalo by sa povedať, že priam nadšené. Parádne technické spracovanie, dobre naskriptované momenty, vylepšená umelá inteligencia plus ďalšie originálne prvky nás presvedčili, že Pacific Assualt chceme hrať aj v plnej verzii. Tá by mala ponúknuť 25 singleplayer misií (medzi inými aj útok na Pearl Harbor) a samozrejme multiplayer. Ako dopadne zvyšok hry, sa dozviete až v novembri, keď hra vyjde a my vám, samozrejme, prinesieme podrobnú recenziu.