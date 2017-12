EGN: Ako sa hrá Splinter Cell 3: Chaos Theory?

2. sep 2004 o 16:14 Juraj Chrappa

Ukážka z trojky sa odohrávala v interiéroch, takže redaktori nemali možnosť vidieť sľubované zmeny počasia aj s príslušnými grafickými efektmi. Grafika xboxovej verzie je vraj tiež veľmi dobrá a oproti ostatným dielom vylepšená najmä v oblasti bump-mapping (teda rôznych nerovností povrchov). Hrateľnosť zostáva v zásade tá istá - zakrádanie a ukrývanie sa v tieňoch, plnenie strašne tajných misií, získavanie kritických dokumentov, záchrana rukojemníkov a podobne špionážne vylomeniny. Nové smrteľné pohyby ako podrezávanie krčných tepien a lámanie väziva sa v tomto deme nekonalo a to najmä kvôli ďalšej dôležitej novinke - premakanej umelej inteligencii, ktorá to neumožnila. Nepriatelia sa totiž správali nadmieru inteligentne, čo redaktori Gamespotu aj dokumentovali na jednom príklade. Vojak schovávajúci sa za rohom po vás vystrelí, vy sa kryjete a pripravíte si zbraň a čakáte, kedy opäť vystrčí makovicu spoza rohu, aby ste mu ju mohli odstreliť. Na všeobecné prekvapenie sa tak nestane, pretože nepriateľský vojak také niečo predvídal a obišiel si vás cez ďalšiu miestnosť... To by tak bolo k umelej inteligencii.

Zaujímavým herným prvkom je aj možnosť prerezať nožom rôzne plastové izolácie a steny, čím si sami vyrobíte "dvere". A keď už sme pri tých dverách, v hre je možné rôznymi spôsobmi otvárať dvere. Buď do nich vrazíte ako Bruce Willis alebo ich otvoríte postupne, pričom rýchlosť otvorenia aj veľkosť škáry závisia od vás. Vynovený multiplayer nebol prezentovaný.

Na Splinter Cell 3: Chaos Theory pracuje montrealské štúdio Ubisoftu zodpovedné aj za prvý diel (dvojku robilo šanghajské štúdio) a opäť to vyzerá tak, že sa túto zimu dočkáme veľkej bomby na všetký herné platformy. V galérii nájdete prvé screenshoty z PC verzie.

Zdroj: www.gamespot.com, www.3dgamers.com