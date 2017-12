Call of Duty: United Offensive a Kohan 2 sú dokončené

2. sep 2004 o 13:06 Juraj Chrappa

Ďalším titulom, ktorý dosiahol status gold, je real-time stratégia Kohan II: Kings of War. Toto pokračovanie priamo nadväzuje na inovatívnu - aj keď hráčmi nedocenenú - RTSku Kohan: Immortal Sovereigns, a opäť prináša množstvo vylepšení či originálnych prvkov do RTS žánru. Fantasy prostredie dvojky si vychutnáte v špičkovej 3D grafike, pričom na výber máte 6 rás a 5 politických frakcií, čo dáva dohromady 13 možných kombinácií. Znovuhrateľnosť by mal zaručiť aj kvalitný multiplayer.

Zdroj: tlačovésprávy