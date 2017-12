NHL Eastside Hockey Manager - váš vlastný hokejový klub

Prečo sa Kordi celý víkend nikomu neozýval? Prečo Kordiho bolia očká a celá rodina sa na neho pozerá ako na divné stvorenie? Prečo dokonca odmietol pozvanie na drink a radšej čumel do monitoru? Prečo sa ozývali od monitoru nečakané výkriky radosti a občas

2. sep 2004 o 12:23 Ján Kordoš

né nepublikovateľné nadávky, hoci sa na monitore takmer nič nedialo? Pretože NHL Eastside Hockey Manager.

Jednoduché otázky a jednoduchá odpoveď. Keď som sa dozvedel, že vyšiel NHL Eastside Hockey Manager, rozžiarili sa mi očká, na ksichtíku sa mi zjavil slniečkovský úsmev a zlá nálada bola preč. Konečne som mohol dať zbohom Eastside Hockey Manageru, vymazal som české freeware produkty a tešil sa na cédé z rúk šéfredaktorových. Ten s podivným výrazom na tvári mi dával CD klopkajúc si na čelo a ja som sa ocitol v božskej nirváne. Cestou domov ma však vyrušil telefonát najvyššieho, žiadne hranie nebude, hru si mám len omakať, recenzia bude z českej verzie. Smutne som hľadel na recenzie na iných weboch a časopisoch a šomrajúc na CD Projekt (vydavateľ u nás na Slovensku) som rátal dni do vydania hry.

V jeden pekný pracovný deň sa v našej skromnej redakcii objavila veľká obálka a ja (poctivo updatujúci človiečik) som na ňu lačne pozeral. Hmm, dnes ešte musím niečo hodiť na web, aby čitatelia lační po informáciách niečo z toho mali, no hodinka sa stretla s hodinkou a ja som nevydržal a pomaly otváral obálku a...

...vážení manažérski priatelia (nie chrupi, ty teraz nie, ty si rátaj svoje štatistiky a uč sa nové finty ako zavaliť úbohého zástupcu šéfredaktora prácou, zatiaľ ti to ide dobre), nadišiel čas osláv – kompletne česky lokalizovaná (ehm, myslím, že aj českú verziu môžeme považovať za lokalizovanú, aj keď je to podľa našich papalášov zahraničný language) verzia NHL Eastside Hockey Manageru od Sports Interactive je tu!!!

Fanúšikom už nič iné netreba vedieť a vrhajú sa na obchody s krabicami neznámeho pána v sačku s manažersky skríženými rukmi vbok. Pre trošku zaostalejších ide samozrejme o krabicu (a je klasická papierová, nie tie nevkusné dvd boxy) s recenzovanou hrou. No ako som povedal, fanúšikom už netreba nič iné, takže bežte a kúpte.

Po menšej úvahe (nikto ma samozrejme nenútil, ani Najvyšší, to len to -censored- svedomie) som sa rozhodol dopísať recenziu aj pre neznalcov a pokúsiť sa zlákať ich na túto drogu.

Takže povedzme, že ste ešte nikdy žiadny manažer nehrali, len ste o nich počuli a klasicky ste si odfrkli s vetičkou, to musí byť nuda a hrajú to len zakomplexovaní kulturisti. Tak ak ste niekedy takého niečo podobné vyslovili, jednak ste ma urazili (zakomplexovaný nie som a kulturista budem až keď Jadranka vydá deathmetalový album) a jednak neviete a kritizujete. Hovoriť o ničom dokážem aj ja (inak, zatiaľ to nádherne dokumentuje táto recenzia :), ale kecať o problematike, o ktorej viem veľké hnedé, to mi nepripadá košér. Slovami Ali G-ho: Keep it real, a sen viesť hokejový klub je zážitok. Takže ak si chcete zahrať túto hru (teraz mám komplexy použiť slovo gameska, jeden čitateľ naň reaguje podráždene a nechceme ho stratiť z našich radov... vidíte, dokáže toto váš web?), musíte byť aspoň aký taký fanúšik hokeju, vedieť, že Lašák nie je dedinka na strednom Slovensku a podraziť vás môže aj protihráč, nielen priateľ. To jednoducho musí byť základ, inak budete mať pred sebou len kopec tabuliek s nič nehovoriacimi informáciami.

Ak sa zo sna prebúdzate v potom premočenej posteli z hrozného Excelu, kde je jedna veľká tabuľka, tak z tohto manažéru (a samozrejme aj iných) budete dáviť granule. Nech si hovorí kto chce, čo chce, v tabuľke je prehľadné všetko. A NHL Eastside Hockey Manager je jedna veľká tabuľka, prípadne doplnená o graf, no väčšinu času sa prehŕňate v kopcoch tabuliek, či už ide o celkovú tabuľku tímov, hráčov, infošiek alebo vytvárania zostavy. Takže pravidlo číslo dva znie: Excel bol len začiatok.

Ak spĺňate tieto dva predpoklady, musím vás upozorniť na jednu dôležitú vec. Tu nehráte za žiadne hokejové mužstvo, tu si vyberiete mužstvo, vytvoríte zostavy, kupujete hráčov, predávate, vyberáte talenty, určujete taktiku a sledujete zápas akoby z vip lóže. Textovým výpisom sa dozviete ako sa mužstvu darí, že práve útočí a center nahral nádherne do tandemu pravému krídlu, ktoré tesne minulo bránu. Takže si musíte vyhodiť z hlavy, že výsledok ovplyvníte priamo v hre. Veľký výkal zlatá rybka, akvárium nebude. Aj počas zápasu môžete síce všetko možné meniť, ale vy ste tá postava, ktorá dokope hráčov k víťaztvu, vytvorí z nich fungujúci celok a síce za výsledkom stoja hlavne hráči, vy ste však hlavička, ktorá im ukázala ako na to. A ja osobne si myslím, že toto je skutočná výzva, dávať góly z nacvičených akcií sa naučí každý, ale svojim umom a výberom správnej stratégie a hráčov do nej – to je už ťažší oriešok. Tak čo, skúsite túto výzvu?

Verím, že som aspoň zopár čitateľov presvedčil a teraz sa pozrieme bližšie ku konkrétnym informáciám. Začíname editovaním manažéra, kde toho síce veľa na výber nie je, no aspoň som sa hrdo prihlásil k svojmu pôvodu. Tam si však dávajte pozor, hra dokonca simuluje aj prestupy medzi mužstvami (situácia, keď požiadate o zmenu angažmánu v inom klube nastane istotne) ovplyvní aj vaša národnosť. Je to však logické, manažéra z Angoly ste asi v hokeji ešte nevideli, tak prečo by mal byť zrovna tu. Slovensko je však akceptovateľný výber a verím, že pre všetkých našich čitateľov (dobre, českí majú výnimku) aj samozrejmosť. Potom nás čaká výber, kde máte okrem NHL - ktorá v tento rok bude zrejme úspešne absentovať, takže sa zrejme dočkáme hokejových hviezd aj na našich ľadoch (a síce som fanúšik hokeja, Rišo Šechný hviezdou nie je) – aj slovenskú ST Extraligu alebo aj českú ligu. Samozrejme tu je fínska, švédska a nemecká liga a pre mňa dosť nepochopiteľne anglická a rakúska liga. Mno, neviem o nich nič, ale anglická liga vo mne vyvolala záchvat zúrivého smiechu. Holt, švajčiarska liga je zrejme výrazne horšia, takže sa do hry neprepracovala.

Dobre svoj tím a ideme tvoriť zostavu. Všetko prebieha v pohode, každý hráč je detailne definovaný jednotlivými vlastnosťami. Hodnoty sa pohybujú v rozmädzí 1-20 a celkovo sú rozdelené medzi mentálne (agresivita, odvaha, kreativita, cit pre hru a kopec ďalších), fyzické (zrýchlenie, stabilita, rýchlosť, výdrž...) a technické (kľučkovanie, vhadzovanie, bodyčeky, prihrávky...). Pre brankárov tu sú ďalšie vlastnosti (betón, lapačka, odrazené strely, vstávanie z kľaku a reflexy). Sledovanie týchto všetkých atribútov je dôležité a každého hráča musíte poriadne poznať, aby ste vedeli, kam ho zaradiť, kde je pre neho najlepšie miesto, či sa oplatí ho držať v tíme a hlavne, trénovať ho. Ďalej vidíte potreby hráča, ako sa má, jeho morálku, históriu, no jednoducho vidíte mu až do spodného prádla... ehm.

Je to samozrejme náročné a do toho si zamiešajte, že musíte postaviť minimálne 3 päťky, spojiť správnych hráčov. Aspoň uvidíte, prečo dokázal Janko Filc to, čo dokázal a zaslúži si za to obdiv. Nestačí mať v klube samé hviezdy (o čom sa môžeme presvedčiť sezónu čo sezónu s New Yorkom Rangers), treba mať vyvážený tím s hráčmi na správnych miestach a hlavne im musíte dať úlohy, ktoré budú plniť.

Dôležitá je teda taktika a do toho treba vhodným spôsobom pridať aj tréning. Hlavne mladí hráči skrývajú v sebe obrovský potenciál. Z niektorých budú „len“ mierne nadpriemerní hráči, no ak budete rozvíjať ich správne schopnosti, budete mať v tíme skutočnú hviezdu. Ak sezóna prebieha uspokojivo (pre mňa to bolo so Skalicou umiestnenie oscilujúce medzi 2. až 4. miestom, čo sami musíte uznať je pre tento klub úspech), vidíte, že niektorí hráči napredujú a stali sa z nich opory v klube, takže sa snažíte si ich udržať, čo sa darí po ponuke atraktívneho kontraktu. Ostatné kluby totiž nezaháľajú, sledujú persepektívnych hráčov a player ide za lepším kontraktom ako slepica za flusancom, takže je ťažké udržať si kvalitné mužstvo, treba bojovať. No po čase dôjde určite aj na trade alebo ak chcete kúpu, výmenu hráčov. Trh je neuveriteľne komplexný, databáza hráčov nenormálne rozsiahla (vyše 10 000 aktívnych hráčov a každú sezónu pribúdajú noví), jednoducho raj pre oko hokejového fanúšika. Dlhý čas som strávil pri sledovaní histórie hráčov a ich vlastností, nákup je poriadnym sústom pre rozpočet tímu (samozrejme až na NYR), ale to sme predsa chceli.

A to je všetko, kráčate od sezóny k sezóne, občas vymeníte klub. Niekedy je to nutné, v klube sa vám nedarí, mužstvo je príliš slabé alebo sú na vás kladené príliš vysoké nároky, no predsavte si moju vysnívanú cestu. Začínam v slovenskej lige, prechodom cez českú sa dostanem do nemeckej, po ktorej nasleduje zastávka v severských krajinách s vyvrcholením v NHL. Nádhera, ale všetko chce svoj čas a preto si treba dať bacha na výber tímu, každý ma na začiatku iné ciele a tie musíte splniť, inak letíte ako špinavé prádlo.

GRAFIKA 8 / 10

Čo si budeme nahovárať, grafika je pre všedného hráča nepochopiteľne otrasná, no my už vieme svoje. V jednoduchosti je krása a prehľadnosť, a to je najdôležitejšie pre manažéry. Nič viac sa ani nečakalo a neviem, čo môžete na tabuľkách vylepšiť. Dôležité veci sú zvýraznené, pozadia sa striedajú, no výraznou „podpásovkou“ je jediné rozlíšenie – 800 x 600 a bez servítky pred pusou si môžeme povedať, že je to hrozne málo (dobre, napokon som si tam tú servítku dal). Na 19ke síce vyzerám pekne ja, ale NHL Eastside Hockey Manager to isté o sebe tvrdiť nemôže.

INTERFACE 8 / 10

Ako som tak čítal šomrajúce recenzie v herných časopisoch alebo weboch, všade to bolo, že CM (k tejto skratke sa ešte vrátime) je na tom lepšie, no títo chlapíci si asi neuvedomujú, že ak by bolo ovládanie a rozloženie buttonov TOTOŽNÉ s ich futbalovou modlou, asi by to nebolo úplne košér a potom by sme skutočne mohli hovoriť o nehoráznom vykrádaní enginu CM. Na celý interface si stačí zvyknúť a za hodinku-dve sa budete vo všetkom lahodne pohybovať ako ryba vo vode. Jediným výrazným mínusom je absencia funkcie pravého myšítka a tým pádom voľba možných akcií, no ovládanie je aj bez frflošov fajn a nie je problém sa ho naučiť, čo je vlastne dôležité pri každej hre.

HRATEĽNOSŤ 10 / 10

Databáza je dostačujúca (nikto nedokáže, či Ľubko Kolník má kreativitu na hodnote 9 alebo 10), atmosféra vynikajúca a je úplne jedno, že všetky infošky vidíte len textovou formou, teda aj priebeh zápasov. Samozrejmosťou je zrýchlenie zápasu i výpisu, ale hoc sa považujem za normálneho človeka, pri niektorých útokoch som vstával zo stoličky, po nepremenej tutovke som sa chytal za hlavu, trhal si vlasy a keď som vyrovnal gólom v poslednej minúte, upísal by som sa aj k robeniu zástupcu šéfredaktora herného webu (čo som vlatne urobil a zmluva s "ďáblem" sa nedá vziať späť), je to jednoducho výborný pocit, keď vidíte, že vami nasadení hráči dokázali zo seba vydať maximum a vaša tvrdá práca sa teraz ukazuje.

Ťažko sa opisujú podobné zážitky čitateľom, ktorí už z princípu prevracajú očami, no v každom, v ktorom drieme aspoň štipka športového ducha a spĺňa úvodné podmienky, sa bude baviť. Čestné iskričkovské. A hra je KOMPLETNE v češtine, takže budete aj všetkým pojmom rozumieť.

MULTIPLAYER

Kedže sa nenašiel ešte žiaden šialenec, tak som ho nehral, no pre multiplayer táto hra nie je stavaná.

ZVUKOVÉ EFEKTY

V hre vlastne nie sú. Prekvapenie? Ani nie, neviem a ak by aj boli, tak by ich bolo len zopár. Ozvučenie buttonov mám vypnuté aj v mobile a v hokejovom manažéry ich tiež nemusím. A oželiem aj výbuch diváckej radosti pri vstrelení gólu.

HUDBA

Pri hraní som si užíval nádherného ticha, miestami prerušovaného schizofrenickým reptaním o zostave a mojim nádherne falošným spievaním Guantanamery alebo Slovenskej hokejovej hymny... ach a už je tu aj Svetový pohár. Inak, keď som už zaplnil tento odstavček pár vetami, tak pre menej chápavých len poznámka, že hudba v hre nie je.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 10 / 10

Ako som už vyššie spomenul, náročnosť záleží na zvolenom tíme. Ak sa upíšete slabému a neambicióznemu klubu, venujete sa postupnému budovaniu mužstva, tak sa pohybu na posledných priečkach nevyhnete a vedenie to bude tolerovať. Iná situácia nastáva, ak si zvolíte známe meno, napríklad jednoduchý príklad zo Slovenska – Slovan. Chcú stále vyhrávať a zakopnutia vás môžu stať miesto – hoci neviem, či je práve Slovan skutočne tým best tímom, ale zmestil by sa skôr tak na pekné tretie miestečko.

A všetko záleží na tom ako dlho sa vydržíte piplať z mužstvom. Úvodné zoznamovanie a postupná príprava sa vám vráti v podobe výhier a nestretol som sa s výraznými prešľapmi vo výsledkoch. Takmer vždy vyhral ten lepší a stratil sa aj neduh z CM, kedy súperovi stačili 3-4 strely, vy ste ich vyslali 12 a výsledok bol 2:1 v prospech súpera. Tu nič také nehrozí. Niekedy sa síce pošťastí (to ak vyhráte) pekný výsledok po slabom výkone, keď súper nedá gól ani do futbalovej bránky, ale to je skôr výnimka. Takže po tejto stránke to je zvládnuté na výbornú.

Aj keď je toto hodnotenie maximálne, niekam som musel napísať trošku podivné udeľovanie trestných minút vašemu mužstvu, ktorého hráči bývajú vylučovaný až príliš často a to som mal nastavenú najmenšiu agresivitu a uprednostňoval som technický hokej a aj tak som bol aj oproti Zvolenu tímom parných valcov. Eh, to sa mi teda nepáči, ale aspoň som bol best klubom v bránení presiloviek.

Posledná otázka sa týka celkovej dĺžky hrania. Pri save/load-ovaní vidíte čistý herný čas, ktorý je momentálne u mňa 2 dni 19 hodín a 54 minút a vôbec neplánujem prestať. Hra vám vydrží až do skonania sveta, takže kým vás to baví, dovtedy hráte.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Je úplne scestné porovnávanie s inými hokejovými manažérmi, lebo nad freewarovými bračekmi vyhráva NHL Eastside Hockey Manager o niekoľko gólov a do konca zápasu ostávajú ešte dve tretiny. Nemá konkurenciu a konečne tu je niečo, čo nám, hokejovým fandom, chýbalo. Jasné, je tu Championship Manager (áno, to je tajomná skratka skývajúca futbalový manažér od autorov NHL EHM), no ten simuluje futbal a nie hokej. Preto si fandovia dajme ďalšiu hviezdičku k hodnoteniu a zatvrdlí ignoranti si odčítajte ostatné štyri. Ak ste niekde medzi, skúste najprv obmedzené demo a rozhodnite sa podľa neho. No ja vás upozorňujem: závislosť na NHL Eastside Hockey Manageri je skutočne smrteľná, u mňa sa prejavujúca štýlom ešte jeden zápas, pričom som zistil, že je už päť hodín ráno a za hodinku „vstávam“... ehm. Je to hnusné, je to zlé, ale dajte mi to znovu... kde je... spustite mi to... aaaa, ospravedľňte ma, idem si dať jeden match. A keď vám náhodou náš najvyšší bude tvrdiť, že je schopný manažér, neverte mu, v NHL EHM by som ho dostal ako malé decko, ale nebudem to hovoriť nahlas, prémie sú prémie (to je fakt, v manažovaní prémií ma fakt netromfneš :P - pozn. by chrupi).

PS> Mimochodom, krabica je slovenská, aj keď je hra kompletne lokalizovaná do češtiny. V balení ako bonus nájdete zberateľské kartičky hokejistov a ak si hru do konca septembra zaregistrujete na www.cdprojekt.cz, môžete si vybrať hru z edície extra klasika zdarma!