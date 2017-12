Ako dlho možno žiť iba z piva?

Iba z mlieka sa dá údajne žiť niekoľko dní. Až doteraz sme mohli iba hádať, ako je to s pivom, no britský New Scientist našiel v análoch opis jedného pokusu z 18. storočia, aj keď z dnešného pohľadu neetického.

2. sep 2004 o 0:00

Písmo: A - | A + 0 Počas sedemročnej vojny (1756-1763) uskutočnil lekár anglickej flotily John Clephane nasledujúci pokus: z Anglicka do Ameriky boli vyslané tri lode. Jednu z nich, Grampus, naložili až po okraj pivom, zvyšné dve (Daedalus a Tortoise) mali na palube ostatné vtedy bežné nápoje. Po skončení dlhej plavby museli podľa Clephana odviezť do nemocnice 112 členov posádky lode Daedalus a 62 z Tortoise, na palube plavidla Grampus malo naproti tomu zdravotné problémy len 13 osôb. Námorníci mohli vypiť každý deň osem pínt (asi 0,6 litra) tekutín. O neskorších zdravotných následkoch pokusu lekárska správa nič nehovorí. Vedci sa domnievajú, že pivo pôvodne nebolo myslené ako nápoj, ale ako potravina, a preto sa mu aj hovorilo tekutý chlieb. Kvasenie a tvorba alkoholu mali aj v nepriaznivých poveternostných podmienkach ochrániť obilie, ktoré pivo obsahovalo. Už v starom Egypte sa pivom platilo robotníkom. Z výživného hľadiska má pivo nielen veľa kalórií, ale aj vitamínov B9, B6 a B2. Už jedna pinta piva pokryje asi päť percent dennej dávky. Vitamíny A, C, a D však v pive chýbajú. (tasr)