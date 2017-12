O najlepší a najpopulárnejší školský elektronický časopis

1. sep 2004 o 14:35 SITA

BRATISLAVA 1. septembra (SITA) - Žiaci základných a stredných škôl sa môžu do 26. novembra zúčastniť na súťaži o najlepší a najpopulárnejší elektronický časopis svojej školy. Bližšie informácie o súťaži sú zverejnené na stránke www.ecasopis.sk. Kategóriu Najlepší eČasopis bude hodnotiť odborná porota. Školské online časopisy budú hodnotené po obsahovej a grafickej stránke, z pohľadu štruktúry a kreativity. O výsledkoch v kategórii Najpopulárnejší eČasopis rozhodnú návštevníci internetovej stránky www.ecasopis.sk. Priebežne bude možné na tejto stránke hodnotiť každý prihlásený časopis od jedného až do piatich bodov. Na víťazov čakajú aj zaujímavé ceny, škola, ktorej eČasopis sa umiestni na prvom mieste získa počítačovú učebňu a redakcia tohto eČasopisu získa finančný príspevok 20 000 Sk na skvalitnenie svojho materiálového zázemia. Cieľom súťaže, ktorá je súčasťou projektu Počítače pre školy, je spropagovať široké možnosti využitia internetu a podporovať budovanie stránok škôl so zaujímavým obsahom.

