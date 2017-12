Xpand Rally - má šancu ďalšie rally?

23. aug 2004 o 7:38 Tomáš Mašek

Momentálne vyvíjaná hra od firmy Techland má ambíciu stať sa jednou z úplne obyčajných závodných hier. Jedinou doteraz známou výnimočnou vlastnosťou je fakt, že hru bude poháňať engine, ktorý bol minulý rok pomerne úspešne použitý v 3D akcii Chrome (tiež od Techlandu). Skutočnosť, že závodná hra bude vytvorená na základoch enginu z 3D akcie je celkom zaujímavá, no uvidíme, či to hrateľnosť neovplyvní skôr negatívne ako pozitívne. Je síce známe, že engine Chrome umožňuje hráčovi veľkú voľnosť pohybu, avšak na internete sa v poslednom čase množia hlášky, že v Xpand Rally (XR) je voľnosť obmedzená na pár metrov vľavo a vpravo od trate – čo ako určite uznáte, nie je znakom kvalitnej a hlavne modernej rally hry. Čo je na tom pravdy ukáže až čas, v prípade XR je plánovaným dátumom vydania september 2004 a oficiálne demo má vyjsť vo štvrtok, 26. augusta. Jedna demoverzia sa už na sieti objavila už oveľa skôr avšak nebola to verzia určená pre verejnosť a bola obratom odstránená.

Čo prevratného nám autori XR sľubujú? Keď som si prečítal informácie na oficiálnej stránke (www.xpandrally.com) a na rôznych iných zahraničných serveroch, pravdupovediac, bol som trochu sklamaný. Okrem krásnej grafiky, ktorú vidno už podľa obrázkov a ktorá zaručí riadne hardwarové nároky ma neprekvapilo takmer nič. A keď mám byť úprimný – tak ani tá grafika... Veď ktorá moderná hra dnes už nemá peknú grafiku? Skôr je neobvyklé vidieť príťažlivú hru, ktorá by fungovala aj na starších, či low-end grafických kartách – to zrejme v prípade XR nebude možné... V rámci grafického spracovania treba spomenúť aj dynamické zmeny počasia , ktoré sa okrem vizuálneho efektu prejavia aj v jazdných vlastnostiach auta. Na vysokej úrovni má byť aj real-time tieňovanie množstva objektov ako sme videli aj v Doomovi 3, kde bolo naozaj podarené.

Autori sľubujú aj fyziku na vysokej úrovni a tým pádom realistické jazdné vlastnosti. Hra bude obsahovať dva módy – arcade a simulation, pričom ako býva zvykom, arcade mód bude určený pre trochu akčnejších a nenáročných hráčov, kde sa budú odbúravať niektoré realistické elementy a hra bude jednoduchšia. Simulation mód má naopak obsahovať aj model prípadného zranenia posádky a oba módy sa budú líšiť v stupni reality poškodzovania auta (car damage model).

XR bude vo finálnej verzii obsahovat 35 modelov áut a viac ako 800 tuningových súčastiek, ktoré bude do nich možné namontovať. Nakoľko dôležitý bude tuning v XR mi zatiaľ nie je známe, ale zrejme to nebude až také dôležité ako v NFS Underground...

Príspevkom k dlhšej hracej dobe XR bude aj multiplayer mód, kde sa bude dať závodiť v troch štýloch. Rally (závod na čas), Rally Cross (závod „head-to-head“) a Free Style. Free Style by mal byť najzaujímavejším štýlom a mal by využívať už spomínanú voľnosť, ktorú ponúka Chrome engine. Všetky tieto štýly budú samozrejme prístupné aj v hre jedného hráča.

Ďalšie z „features“ hry sú už len také kozmetické vychytávky – ako je napríklad možnosť vyrobiť si AVI video z replayu závodu a zverejniť ho na oficiálnych stránkach Xpand Rally. K dispozícii budú aj vývojárske nástroje na tvorbu tratí a modelov áut, čím autori chcú zrejme prispieť k ľahšej tvorbe modifikácii a tým pádom k popularite hry.

Dúfam, že autori do septembra spravia ešte nejaký ten pokrok, aby Xpand Rally bolo oživením a spestrením žánru a obstálo v silnej konkurencii. Na jeseň 2004 bude totiž v rally hrách pomerne husto – v októbri má vyjsť ďalší diel stálice Colin McRae Rally 2005 a v septembri okrem XR príde aj Euro Rally Champion, čo ma byť trochu akčnejšou simuláciu rally závodov. Uvidíme ako uspeje XR od poľského Techlandu...