Globálny Johnnie

3. dec 2001 o 22:30

Režiséra Johnnieho Toa z Hongkongu viezli z letiska rovnakým taxíkom ako mňa. Vlastne to bolo trocha inak – ja som do Johnnieho taxíku akosi prikvitol a mierne tučnej dievčine, ktorá na to dozerala, som povedal, že na autobus do centra nemám. Bola to pravda. Johnnie je zaujímavá postava. Natočil už viac než desať akčných filmov á la Hongkong. A s najnovším zabijakom Full Time Killerom teraz prišiel do mediálnej metropoly Kanady, Toronta na medzinárodný festival.

V Johnnieho filmoch sa nezabíja ako za starých čias pre česť alebo spravodlivosť. Kdeže, v Johnnieho filmoch sa vraždí pre peniaze alebo postavenie. Nič viac, nič menej. Strieľa sa po uliciach, z hotelových izieb a luxusných bytov dlhými puškami so zameriavačmi. Náš taxikár Ind (vravel, že každý rok dovolenkuje na Floride) si nás najskôr prelustroval. Tak, odkiaľ ste? „Režisér z Hongkongu.“ Fajn, povedal taxikár. „Novinár z Čiech.“ Fajn, poznám – pritakal taxikár – hlavné mesto má u vás taký zvláštny názov, Buchapeš či Buchareš, však?

Johnnie má zmysel pre zemepisnú spravodlivosť a taxikárovi povedal niečo o Prahe. Potom vytiahol z tašky (zvláštne, žiadnu inú batožinu nemal a na sebe mal len košeľu a džínovú vestu) jeden, potom druhý a potom tretí mobil.

„Dnes potrebuje človek, ktorý cestuje, tri mobily,“ vraví. „Jeden v Číne, druhý v Amerike a tretí v Európe.“ Potom vzal strieborný americký mobil a vyťukal číslo. „Ahoj miláčik, ako sa máš? No ja som už tu. Nie, neprší, je celkom teplo. A čo mačička, vrátila sa? A papala?“ ševelil do telefónu.

Keď skončil, vložil všetky tri mobily späť do tašky. Mohol tam mať ešte tak pyžamo a zubnú kefku. Býval v Park Hyatte. Keď vystúpil z taxíka, vrátnik mu otvoril dvere a zasalutoval.

Stále myslím na tri Johnnieho mobily. Je vidno, že Johnnie so svojimi akčnými filmami veľa cestuje. Zabíjanie je dnes globálnou témou. A z každej krajiny sa dovolá domov svojej priateľke. V Európe má so sebou kus Ameriky a kus Číny a v Amerike kus Číny a kus Európy. Má takpovediac všetky kontinenty vo vrecku. Má ich blízko pri srdci. Má k nim cez tie mobily určite dôverný vzťah. Človek s troma mobilmi predsa nemôže podporovať kvóty Európskej únie proti USA v audiovizuálnom priemysle a USA proti Európe v automobilovom priemysle. Tým skôr už boj Arabov s Európanmi. Alebo iné nacionálne boje. Kdeže, to by sa potom mohlo stať, že by vzbúrení nacionalisti bojkotovali zavedený mobilný systém a Johnnie by sa nedovolal. A Johnnie sa dovolať chce. Je to globálny človek s globálnymi filmami.

A vojnu má rád len vo filmoch. Keby sa bojovalo aj mimo neho, mohol by sa ísť so svojimi filmami vypchať. Musel by potom nakrúcať v Hongkongu rybárske bájky, ktoré by sa hrali len v jednom domácom kine. A potom by už žiadny mobil nepotreboval. RADOVAN HOLUB