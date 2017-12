Zahrajte sa s vyhľadávačom Google

O Google väčšinou hovoríme ako o serióznom nástroji na vyhľadávanie - málokto vie, že pri experimentovaní s jeho službami sa možno i dobre zabaviť vďaka viacerým hrám založeným na výsledkoch vyhľadávania, ktoré ponúka.

18. aug 2004 o 0:00 THOMAS ULEJ

Kto zo zakladateľov Google je populárnejší - Larry Page (vľavo) či Sergej Brin? Nechajte ich bojovať na www.googlefight.com. ILUSTRAČNÉ FOTO - ČTK/AP



Google ako sudca: Kto je lepší?

Ak považujeme za populárneho toho, o kom sa veľa hovorí, s požiadavkou zmerať popularitu konkrétneho človeka sa môžeme poľahky obrátiť na Google. Hra, ktorá dostala meno GoogleFight (www.googlefight.com), má iba jedno jediné pravidlo: o kom vyhľadávač nájde viac internetových stránok, ten vyhráva.

Tak napríklad z trojice doterajších slovenských prezidentov patrí prvenstvo s prehľadom Rudolfovi Schusterovi (25 100 dokumentov), zhruba päťkrát menej stránok obsahuje meno Ivana Gašparoviča. Zmienku o prvom slovenskom prezidentovi Michalovi Kováčovi (ktorý mnoho z éry internetu počas svojho úradovania nezažil) nájdeme približne na dvoch tisíckach webov.

Už oveľa tesnejší je súboj lídrov súčasnej opozície - Robert Fico porazil Vladimíra Mečiara len o dvesto stránok. V súboji Slovenska a Česka by Slovensko prehralo rozdielom 7,28 ku 8,48 milióna stránok. Podobne pomerom 117 ku 93 miliónov "víťazí" Windows nad Linuxom.

GoogleFight však môžu využiť aj tí, ktorí mávali v škole problémy s diktátmi - pomer 17 600 ku 6 jednoznačne favorizuje "myslieť" pred "mislieť".

Variáciou hry na popularitu je súťaž GoogleShare. Stačí napríklad vyhľadať slovo ovocie a v ďalšom kroku so zaškrtnutou voľbou "Vyhľadávať na nájdených stránkach" hľadať výrazy ako jablko, pomaranč či jahoda. Podiel počtu stránok druhého vyhľadávania oproti prvému určí, do akej miery si môže ten-ktorý druh ovocia nárokovať vlastníctvo slova "ovocie".

V našom príklade zistíme, že "najovocnejším" ovocím je pomaranč so 17 percentami, nasleduje jablko so 14 percentami a jahoda so šesťpercentným podielom na ovocí. Nedokonalosť hry však signalizuje cibuľa s troma percentami "ovocnosti".

Podobným spôsobom môžete napríklad zistiť podiel jednotlivých krajských miest "na Slovensku" - s 15-percentným náskokom vedie Bratislava, nasledujú Košice s 3,4 percenta a ostatné mestá s menej než troma percentami.

Google sa hrá so slovíčkami

Na adrese www.googlewhack.com sídli vskutku zaujímavá hra venovaná všetkým vyhľadávaniachtivým návštevníkom internetu. Vašou úlohou je nájsť taký dvojslovný výraz, ktorý v Google vráti presne jeden výsledok. Výraz pritom nesmie byť zapísaný v úvodzovkách a musí sa nachádzať aj v referenčnom slovníku Dictionary.com. Nám sa pri písaní článku podarilo objaviť napríklad "vladárovu dcéru". Pre tých, ktorí majú menšiu fantáziu, autori umiestnili objavené googlewhacky na adresu www.googlewhack.com/tally.pl .

Ďalšou hrou je Google Grokking (sprott.physics.wisc.edu/pickover/pc/whatisburned.html). Jej cieľom je nájsť takú požiadavku, ktorá v Google vráti čo najvtipnejšiu množinu výsledkov.

Na otázku, čo si o kom Google myslí, sa snaží odpovedať stránka Googlism.com. Niektoré tu získané informácie sú reálne (dzurinda is a regular marathon runner - dzurinda je pravidelný bežec maratónov), iné by sa dali dôkazmi podložiť len veľmi ťažko (dzurinda is a transport expert - dzurinda je expert na dopravu; fico is easy - fico je v pohode), iné si zase úplne protirečia (fico is an acronym for fair; fico is unfair - fico je skratkou pre "férový"; fico je neférový).

Ďalšia zábavka: zadajte niekoľko slov a Google Talk (douweosinga.com/projects/googletalk) sa pokúsi doplniť ďalšie. Stránka Word Color (douweosinga.com/projects/wordcolor) zase na základe vyhľadávania v obrázkoch určí, akú približnú farbu má objekt, ktorý ste hľadali, a Google History (douweosinga.com/projects/googlehistory) zistí, v ktorom roku sa udiala ktorá udalosť.