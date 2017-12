Slovak Telecom: surfovanie bez zmlúv a faktúr

S cieľom priblížiť sa potrebám rôznych skupín zákazníkov Slovak Telecom od 1. septembra 2004 rozširuje portfólio internetových služieb o novú službu s názvom ST Online Credit.

17. aug 2004 o 9:20



Služba je určená tým zákazníkom, ktorí chcú mať pod kontrolu internetové výdavky, chcú platiť skutočne len za čas, kedy služby využívajú a zároveň majú záujem vyskúšať si moderný spôsob komunikácie bez zmlúv a faktúr.



ST Online Credit je predplatené konto na využívanie internetových služieb. Služba umožní zákazníkom najprv zaplatiť určitú sumu, za ktorú potom môžu využívať rôzne internetové služby ako surfovanie na internete, posielanie SMS správ či predplatenie si vlastného webového priestoru. Portfólio ponúkaných služieb sa bude postupne rozrastať o ďalšie zaujímavé služby.

Predplatená služba ST Online Credit je určená najmä bytovým zákazníkom. Spoločnosť Slovak Telecom chce prostredníctvom nej osloviť hlavne ľudí, ktorí ešte internet nepoužívajú a pravidelné mesačné faktúry, či viazanosť na určitý čas sú pre nich bariérou. Služba ST Online Credit je vhodná aj pre tých zákazníkov, ktorí s internetom už majú skúsenosti, ale nevyhovuje im systém pravidelných mesačných faktúr.

Na internetové surfovanie prostredníctvom služby ST Online Credit záujemcovia potrebujú počítač, modem a klasickú telefónnu linku. Ide o tzv. dial-upové pripojenie, to znamená, že pripojenie počítača do internetu prebieha prostredníctvom klasickej telefónnej linky alebo ISDN linky. V prípade pripojenia do internetu cez klasickú linku môžu zákazníci dosiahnuť maximálnu rýchlosť 56kbits/s. Ak sa pripájajú cez ISDN, maximálna rýchlosť pripojenia do internetu bude 64 kbits/.

Služba prináša zákazníkom veľa výhod. Medzi nimi treba spomenúť možnosti využívať internetové služby bez zmlúv a faktúr, mať plne pod kontrolou internetové výdavky, či jednoduché zriadenie služby pomocou internetu a flexibilné využívanie rôznych internetových služieb. Navyše, Slovak Telecom ako jediný internetový poskytovateľ ponúka službu, v ktorej poplatok za pripojenie v sebe zahŕňa už aj presurfované minúty. Zákazník bude mať možnosť pripojiť ku svojmu kontu kdekoľvek, kde je prístup k internetu a tak flexibilne využívať služby, ktoré konto ponúka. Ku kontu získava zákazník zadarmo jednu schránku elektronickej pošty s kapacitou 10 MB, desať ďalších e-mailových adries (aliasov) k e-mailovej schránke a ku všetkým využívaným službám používa – pri zachovaní anonymity - iba jedno prihlasovacie meno a heslo.

Na to, aby mohli konkrétne služby ST Online Credit zákazníci plne využívať, je nutné, aby si zriadili ST Online Credit konto. Na zriadenie konta je možné použiť buď CD ST Online Credit, alebo si jednoducho vytvoriť nové konto na stránke ST Online.

CD ST Online Credit obsahuje inštaláciu internetového prehliadača, informácie o ponúkaných službách ST Online a samozrejme aj informácie o službe ST Online Credit. Zákazníci si budú môcť zvýšiť kredit na konte pomocou predplatných kariet ST Online Credit. Skúsenejší zákazníci môžu využiť možnosť zvýšenia kreditu na konte cez internet banking Tatra banky a Slovenskej sporiteľne. Predplatné internetové karty a CD ST Online Credit v nominálnej hodnote 200 SK a 500 SK budú dostupné na miestach predaja ST a u vybraných zmluvných partnerov. O zvýšenie kreditu na konte môže zákazník požiadať aj inú osobu. Stačí, ak tá prevedie časť svojho kreditu na dané konto. Pomocou webovej stránky si zákazník zvolí možnosť „Zvýšiť kredit na inom konte” a zadá prihlasovacie meno konta, ktoré chce zvýšiť.