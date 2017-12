Počítačová hra Manhunt vyvoláva agresivitu

15. aug 2004 o 10:26 TASR

Londýn 15. augusta (TASR) - Zakázať alebo nezakázať počítačové hry? To je otázka, ktorú si momentálne kladie nejeden britský rodič kvôli počítačovej hre Manhunt. Kritici totiž tvrdia, že táto hra vyvoláva v deťoch neovládateľnú agresivitu.

Celonárodnú debatu o počítačovej hre vyvolal prípad školáka, ktorého zavraždil jeho spolužiak, údajne posadnutý hrou, v ktorej hlavná postava bojuje o vlastné prežitie zabíjaním všetkého, čo na obrazovke stretne.

"Aj keď chcete svoje deti maximálne chrániť, pamätajte, že najlepším spôsobom ako tínedžerom niečo spopularizovať, je zakázať im to. Len si spomeňte na svoju mladosť," varuje britský týždenník Spectator rodičov.

A pripomína, že po výzvach bulvárnej tlače, aby bola hra zakázaná, sa jej predaj niekoľkonásobne zvýšil.

"Jediné riešenie je, aby rodičia prijali zodpovednosť za to, aké hry ich deti hrajú, rovnako, ako dozerajú na to, kedy začnú fajčiť, alebo piť alkohol. Najlepšie by asi bolo, keby si rodičia vyskúšali pár hier na vlastnej koži," dodáva Spectator.