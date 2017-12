Pomôcť povodniam postihnutým občanom sa dá už aj SMS správou

13. aug 2004 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 13. augusta (SITA) - Do fondu Slovenského Červeného kríža (SČK) Ľudia ľuďom na pomoc občanom zasiahnutým povodňami sa dá prispieť už aj SMS správou v hodnote 30 korún. Mobilná zbierka začne v pondelok 16. augusta a týka sa len telefónov v mobilnej sieti Orange Slovensko. Každý, kto chce pomôcť, by mal zaslať správu na číslo 838. Výťažok z týchto "smsiek" vrátane DPH prevedie Orange na účet fondu. Zbierka bude trvať do 19. septembra, informovala agentúru SITA hovorkyňa SČK Margita Škrabálková.

Zároveň môže verejnosť prispieť aj priamo na účet fondu SČK vo VÚB, a.s. s číslom 35-8437-012/0200, VS 911 74. Od 1. augusta sa vyzbieralo už vyše 140 tisíc korún.