Orange: nové služby k olympijským hrám

13. aug 2004 o 10:06

S nadchádzajúcim hrami XXVII. olympiády v gréckych Aténach pripravil Orange ako generálny partner Slovenského olympijského výboru, Slovenského olympijského tímu a Slovenského olympijského domu množstvo nových služieb, ktoré umožnia zákazníkom Orangeu prežiť atmosféru olympijských hier a získavať aktuálne informácie priamo na svojich mobiloch.

SMS spravodajstvo

Službu môžu využiť zákazníci mesačných programov aj predplatenej služby Prima. Stačí, ak pošlú SMS správu v tvare S OH T na číslo 350 a každý deň im na mobil prídu najviac tri SMS správy so zaujímavosťami, najdôležitejšími výsledkami, informáciami o našich športovcoch a zhrnutím udalostí daného dňa. Až do konca Olympiády (29. augusta) budú pravidelne informovaní o dianí v Aténach. Zasielanie týchto správ je možné kedykoľvek zrušiť odoslaním SMS správy v tvare S OH D na číslo 350. Pokiaľ má zákazník záujem len o informácie z daného dňa, môže si ich objednať odoslaním správy v tvare S OH. Za každú prijatú informačnú SMS správu je účtovaný poplatok 1 Sk (bez DPH), alebo 1,50 Sk (s DPH) pre užívateľov služby Prima.

Obrazové spravodajstvo

Obrazové správy ponúkajú namiesto 160-tich až tisíc znakov, a tak je spravodajstvo doručené zákazníkom týmto spôsobom podrobnejšie a zaujímavejšie. Obrazová správa obsahuje obrázok a text s podrobnými informáciami. Obrazové spravodajstvo si zákazníci môžu aktivovať zaslaním SMS v tvare SMMS OH na číslo 350 a opätovne zrušiť zaslaním SMS v tvare SMMS OH D. Službu si tiež môžu aktivovať na Orange.sk v časti portál v zóne Olympijské hry, alebo cez menu služby Orange World. Denne potom dostanú najviac dve obrazové správy, pričom každá z nich bude spoplatnená sumou 10 Sk (bez DPH). Službu môžu využiť zákazníci mesačných paušálov. Na využívanie služby je potrebné mať aktivovanú službu Orange World alebo Obrazové správy.

Hlasové správy

Od 11. augusta až do konca Hier môžu zákazníci Orangeu využiť v súvislosti s olympiádou krátke čísla 9990 a 9991. Ak po nadviazaní spojenia stlačia jednotku, môžu na oboch číslach zanechať odkaz našim olympionikom. Po stlačení dvojky si môžu na čísle 9990 vypočuť denne aktualizované záznamy o dianí na olympiáde poskytnuté Slovenským rozhlasom. Na čísle 9991 im rovnaké informácie poskytuje Slovenská televízia. Slovenský rozhlas odvysiela vybrané odkazy na číslach 9990 a 9991 vo svojich reláciách k olympijským hrám.

Orange World

WAP-ový portál spoločnosti Orange prináša aktuálne informácie o dianí na olympiáde bez nutnosti aktivácie a platenia ďalších poplatkov. Zákazník si pod titulkom Zóny vyberie položku Olympijské hry a na jednom mieste nájde najaktuálnejšie správy, zaujímavosti, výsledky, rozhovory, analýzy, obrázky, pozadia do telefónu, vyzváňacie melódie, hry – jednoducho všetko, čo akýmkoľvek spôsobom súvisí s Hrami. Zákazníci majú tiež možnosť vyznačiť si v programe televízií svoj obľúbený športový program alebo prenos z olympiády a Orange im v dostatočnom predstihu pošle upozornenie, aby si nezabudli zapnúť televízor.

Olympiáda na portále Orangeu

Na internetovej stránke spoločnosti Orange je v časti portál sprístupnená zóna Olympijské hry. Okrem spravodajstva a aktuálnych informácií prináša mnoho ďalších zaujímavostí – vyčerpávajúce informácie o jednotlivých športoch a olympijskej myšlienke ako takej, históriu olympijského hnutia, symbolov, predstavenie slovenských olympionikov, či zhrnutie ich pôsobenia na doterajších Hrách. Čakanie na začiatok Olympiády si zákazníci môžu skrátiť a vyskúšať si, ako by sa na športoviskách darilo im – flashové hry lukostreľba, trojskok, beh cez prekážky a vodný slalom si môžu zahrať bez inštalácie na akomkoľvek počítači s prístupom na web.