Zlacneniu telefonovania bránia zastarané pravidlá

BRATISLAVA - Vlastniť telefón pripojený do jednej siete a volať na inú sieť je vzhľadom na cenu takmer luxusná záležitosť. Hovor do cudzej siete je podstatne drahší ako hovor v rámci siete jedného operátora.

13. aug 2004 o 0:00

Náklady na prevádzku mobilných a pevných sietí sú podľa viceprezidenta Slovak Telecomu Pavla Kukuru porovnateľné. Myslí si, že tým pádom pominuli aj dôvody na také rozdielne prepojovacie poplatky.

Dôvodom sú vysoké poplatky za prepojenie hovoru medzi sieťami, ktoré si firmy účtujú medzi sebou.

Práve otázka drahých prepojovacích poplatkov sa stala celoeurópskou témou a postupne sa dostala aj na Slovensko. Najnovšie ju rozpútal operátor pevnej siete Slovak Telecom.

Trh sa zmenil

Telekomu sa nepáči, že za odoslanie hovoru do mobilnej siete platí Orangeu a EuroTelu takmer štvornásobne viac, ako dostane za to, keď volanie z mobilu prijme. "Za vysoké a nesúmerné prepojovacie poplatky pôvodne mali mobilným operátorom pomôcť rozbehnúť svoj biznis a splatiť náklady vložené do budovania sietí," hovorí o príčinách súčasného stavu viceprezident Slovak Telecomu pre stratégiu a regulačné vzťahy Pavol Kukura.

Dnešný telekomunikačný trh už však vyzerá úplne inak, než v polovici deväťdesiatych rokov, keď masovo nastúpila mobilná komunikácia. Hustota mobilných telefónov vo väčšine krajín už prekročila počet fixných liniek, Kukura je presvedčený, že dôvody pre nesúmerné a vysoké prepojovacie poplatky tak pominuli. "Dnes sú už náklady na prevádzku mobilných a pevných sietí porovnateľné, a tak nie je dôvod na také rozdielne prepojovacie poplatky," hovorí Kukura.

Podľa hovorcu Orangeu Petra Tótha sú investície na vybudovanie a rozvoj mobilných sietí a náklady na ich prevádzku zatiaľ všade vo svete vyššie ako pri fixných sieťach. "Odrazom tohto stavu je fakt, že ukončovacie poplatky na mobilných sieťach sú vyššie, ako poplatky za ukončovanie hovorov vo fixných sieťach," hovorí Tóth.

Tempo zmien v cenách môžu v jednotlivých krajinách ovplyvniť národní regulátori telekomunikačného trhu. Podľa niektorých expertov sa však regulátorom do boja príliš nechce. David Března z konzultačnej spoločnosti Accenture to vysvetľuje historickým kontextom: "Regulačný rámec Európskej únie vznikal v čase, keď hustota mobilných telefónov zďaleka nedosahovala dnešné hodnoty, a preto sa rovnako zameranie regulačných orgánov a legislatívy primárne sústredilo na klasické telefonovanie," vysvetľuje Března. Pripustil však, že postoj regulátorov sa aspoň čiastočne mení. Mnohé mobilné telekomy už považujú za hráčov s významným podielom na trhu, čo musia odrážať skutočné náklady na prepojenie hovoru. "Výsledkom tohto trendu sú prvé prípady prehodnotenia prepojovacích poplatkov z pevnej do mobilnej siete a nadväzne cien pre koncových zákazníkov," hovorí Března o skúsenostiach z niektorých európskych krajín.

Zatiaľ len úvahy

Podľa predsedu slovenského Telekomunikačného úradu Milana Luknára je regulácia mobilných operátorov na úrovni Európskej únie zatiaľ len v rovine úvah. Regulátori zatiaľ do mobilných služieb nezasahujú aj preto, že majú proti sebe silných súperov. "Veľa mobilných firiem sú dcérske spoločnosti fixných operátorov," upozornil Luknár.

Ako prvý stlačil ceny za ukončovanie hovorov v mobilných sieťach anglický regulátor Oftel. Podobný postup jeho šéf vlani v decembri odporučil aj Európskej komisii, s odôvodnením, že tak ochráni používateľov pred prehnanými cenami za hovory do mobilných sietí. Podobne Český telekomunikačný úrad vlani stanovil maximálne ceny za ukončenie hovoru v mobilnej sieti na 3,19 českej koruny. Slovenský regulátor musí podľa Luknára najprv EuroTel a Orange určiť za hráčov s významným vplyvom na relevantnom trhu, "a potom sa uvidí", povedal šéf Telekomunikačného úradu.

Orange sa zatiaľ predpísania maximálnych prepojovacích poplatkov neobáva: "Pri stanovovaní poplatkov už dlhšie vychádzame z reálnych nákladov," povedal Tóth. (dc)





Prepojovacie poplatky

Hovor zo siete do siete Špička Mimo špičky EuroTel - Orange 5,80 3,90 Orange - EuroTel 5,80 3,90 Orange, EuroTel - Slovak Telecom 1,20 - Slovak Telecom - EuroTel, Orange 4,81 - Dial Telecom, eTel - Orange 4,81 až 4,99 - Orange - Dial Telecom, eTel 0,80 až 0,89 - EuroTel - Dial Telecom 1,20 - Dial Telecom - EuroTel 4,81 - EuroTel - eTel 0,90 - eTel - EuroTel 4,81 - EuroTel - Globaltel 1,10 - Globaltel - EuroTel 4,81 -

zdroj:www.teleoff.gov.sk