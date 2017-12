Nové screeny: Men of Valor, Vanguard, Painkiller: BoH

12. aug 2004 o 14:29 Juraj Chrappa

Nové obrázky z pripravovanej MMORPG Vanguard: Saga of Heroes od Sigil Games Online (niektorí bývalí členovia tímu zodpovednom za Everquest) a Microsoftu si môžete pozrieť na týchto nových obrázkoch. Microsoft sa rozhodol vstúpiť na pole fantasy online hier a chce tak urobiť vo veľkom štýle. Uvidíme, či sa mu to so Vanguard vydarí, ale najskôr až koncom budúceho roka.

10 nových levelov, silnejšie zbrane, ešte väčší a nebezpečnejší fináloví bossovia - o tom bude datadisk Painkiller: Battle out of Hell, ktorý si zahráme v zimnom období tohto roka. Pôvodný Painkiller nám priniesol perfektnú zábavu v podobe špičkovej grafiky, fyzikálneho modelu a nonstop akcie, tak prečo si ju nepredĺžiť nejakým tým datadiskom? Prvé screenshoty nájdete v galérii hry.

Zdroj: www.3dgamers.com, tlačováspráva